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Росстат назвал наиболее подорожавшие в прошлом году товары

Ведомости
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Росстат представил обновленные данные по годовой динамике потребительских цен на 1000 товаров и услуг в 2018 г., внимание на них обратил РБК. По итогам прошлого года общий уровень инфляции составил 4,3%, однако темпы роста цен на многие товары и услуги многократно превзошли инфляцию.

Больше всего по итогам прошлого года подорожали пшено и капуста. Согласно данным Росстата, цены на них выросли на 73,6 и 72,8% соответственно. Также выше уровня инфляции подорожали газовое моторное топливо (30,8%), сахар (28,3%), яйца (25,9%), репчатый лук (23,7%), валидол (23,6%), свекла (23%), куры охлажденные и мороженные (20,7%) и морковь (20%).

При этом были в прошлом году и товары, потерявшие в цене, свидетельствуют данные Росстата. Так, стоимость гречки за 2018 г. снизилась на 15,8%. Помидоры подешевели на 10,6%, чеснок на 10,2%, препарат «Эссенциале форте н» на 7,2%, огурцы на 6%, лимоны на 4,7%, сушеные овощи, горох и фасоль на 4,2%, сельдь соленая на 4%, смартфоны на 4%, противомикробное средство «Сульфацетамид» на 3,5%.

В августе прошлого года средний чек россиян в магазинах достиг минимума за два года и составил 496 руб., сообщал исследовательский холдинг «Ромир». Показатель снижался четыре месяца подряд и в итоге в августе опустился до минимума с марта 2016 г.

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Политика
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Великобритания выделит $22,5 млн на борьбу с фейковыми новостями в Европе

Ведомости
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Великобритания в течение трех лет выделит 18 млн фунтов стерлингов (около $22,5 млн) на противодействие фейковым новостям. Об этом сообщается на сайте британского правительства. Как говорится в сообщении, эти деньги пойдут на «борьбу с дезинформацией и фальсификацией в Восточной Европе и укрепление независимых СМИ на Западных Балканах». Деньги будут выделены из правительственного фонда.

По словам британского министра иностранных дел Джереми Ханта, лишь 10% населения мира имеют доступ к свободным средствам массовой информации. При этом «поддельные новости и дезинформация продолжают подрывать и дестабилизировать общество», добавил он.

В сообщении правительства Великобритания называется мировым лидером в противодействии дезинформации. «Опираясь на опыт инцидента в Солсбери, Великобритания... недавно выпустила новое учебное предложение для должностных лиц... по выявлению и борьбе с дезинформацией», – говорится в сообщении.

Там также отмечается, что 10 и 11 июля в Лондоне пройдет глобальная конференция по свободе СМИ. На нее приедут делегации из более чем 100 стран и международных организаций, а также 60 министров и болеt 1000 журналистов, ученых и активистов.

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Бизнес
Новости

Украина получила первую в истории партию нефти из США

Ведомости
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Первая в истории Украины партия нефти из США выгружается в Одесском порту. Доставивший ее танкер Wisdom Venture прибыл в Одессу рано утром 6 июля, сообщила пресс-служба порта. Он привез 75 000 т нефти сорта Bakken. Топливо было закуплено компанией «Укртатнафта» для переработки на мощностях Кременчугского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

Отмечается, что Wisdom Venture заводили в гавань буксиры. Откатка груза в береговые резервуары может занять 36 часов. Затем нефть будет отправлена на НПЗ по нефтепроводу Одесса – Кременчуг.

Вслед за первой покупкой должны последовать еще несколько, говорится в сообщении порта. Следующий танкер с нефтью может прибыть в Одессу уже в августе.

Политика
Новости

The Insider сообщил о поездке подозреваемых в отравлении Скрипалей в Швейцарию

Ведомости
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Третий подозреваемый по делу об отравлении Скрипалей – генерал-майор ГРУ Денис Сергеев («Сергей Федотов») в 2016–2018 гг. участвовал в операциях на территории Швейцарии, говорится в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и швейцарского издания TAMedia. При этом, по данным расследователей, там Сергеев пересекался с Александром Мишкиным («Александр Петров») и Анатолием Чепигой («Руслан Боширов»).

The Insider ссылается на биллинг телефона Сергеева, который якобы указывает на то, что он был в штаб-квартире Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), посещал выступление американского посла и заглядывал в российское консульство. В чем именно заключалась миссия предполагаемого генерал-майора ГРУ в Швейцарии, выяснить не удалось.

По данным The Insider, Bellingcat и TAMedia, Сергеев был в Швейцарии не мерее пяти раз за три года. Так, например, утверждается, что в сентябре-октябре 2017 г. он несколько раз ездил в Лозанну. Первый раз он посетил район, где находится «множество государственных лабораторий», в другой – здание штаб-квартиры ВАДА. В один из дней он ездил на лекцию бывшего посла США в Швейцарии Сьюзан Левин.

С предполагаемыми сотрудниками ГРУ Мишкиным и Чепигой, которых подозревают в отравлении Скрипалей, Сергеев якобы встретился в октябре-ноябре 2017 г. в Женеве. Суть операции, которую они проводили вместе, неизвестна.

Последний раз Сергеев посетил Женеву в январе 2018 г., утверждается в расследовании. В этот приезд он, судя по биллингу телефона, 14 раз за два дня созвонился со своим куратором, с которым позднее общался во время операции по отравлению Скрипалей.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в марте прошлого года были найдены на скамейке в британском Солсбери с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Москву. Подозреваемыми по делу изначально были названы два человека – Руслан Боширов и Александр Петров, которых Британия считает сотрудниками ГРУ. Российские власти опровергли причастность этих людей к спецслужбам и отвергли все обвинения.

Позже The Insider и Bellingcat выпустили два расследования, в которых утверждалось, что настоящее имя Руслана Боширова – Анатолий Чепига, а Александра Петрова на самом деле зовут Александром Мишкиным. Оба они, как утверждают расследователи, работают на ГРУ.

В феврале этого года британская газета The Telegraph сообщила о третьем подозреваемом по имени Сергей Федотов. По данным The Insider и Bellingcat, на самом деле его зовут Денисом Сергеевым и он является генерал-майором ГРУ. Как утверждают расследователи, Сергеев руководил операцией по отравлению Скрипалей.

Новости СМИ2
Политика
Новости

Росстат составил рейтинг регионов по количеству разводов

Ведомости
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Росстат составил рейтинг регионов по количеству разводов. Согласно его данным, которые приводит ТАСС, наибольшее число разводов за январь – апрель 2019 г. зарегистрировано в Сахалинской области. В этом регионе за указанный период на 1000 человек населения приходилось 5,1 развода.

Второе место в рейтинге заняла Республика Карелия (4,6 на тысячу), на третьем – Ненецкий автономный округ (4,5). Также в первую пятерку вошли Мурманская и Белгородская области, где на 1000 человек приходилось 4,3 факта расторжения брака.

Реже всего люди разводятся в Чеченской Республике, свидетельствуют данные Росстата. Там на тысячу человек приходилось 0,6 развода. Чуть выше этот показатель в Ингушетии (0,8). За ней идет Республика Дагестан (1,1). Также браки достаточно редко расторгаются в Кабардино-Балкарии (1,8) и Северной Осетии (1,9).

Всего за январь – апрель 2019 г. в России был зарегистрирован 149 961 развод, что почти на 44 500 меньше, чем за тот же период прошлого года.

Новости СМИ2
Бизнес
Новости

Бывшая жена Безоса после развода заняла 22-е место в рейтинге миллиардеров

Ведомости
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Основатель и владелец Amazon Джефф Безос развелся со своей женой Маккензи после 25 лет совместной жизни, сообщил Bloomberg. Судья вашингтонского округа Кинг 5 июля подписал акт о расторжении брака.

При разводе Маккензи Безос получила около 19,7 млн акций Amazon, что составляет около 4% компании. Это позволило ей занять 22-ю строчку в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg, состояние бывшей жены Безоса теперь оценивается в $39 млрд.

Безосу после развода досталось 12% акций стоимостью $114,8 млрд. При этом он сохранил право голоса по всем голосующим акциям Amazon, которые принадлежали паре. Безос остался самым богатым человеком мира с состоянием в размере $121 млрд. Однако разрыв между ним и Биллом Гейтсом, занимающим второе место со $107 млрд, сократился.

Безосы объявили о своем разводе в январе. Кроме финансовых вопросов они обсудили порядок общения с детьми (у пары их четверо). В мае Маккензи Безос официально пообещала пожертвовать более половины своего состояния на благотворительность.

Джефф Безос и Маккензи познакомились в 1992 г., когда работали вместе в нью-йоркском хедж-фонде. Пара поженилась в 1993 г. В 2017 г. они создали совместный благотворительный фонд Day One Fund.

Самые богатые люди в мире. Рейтинг Forbes за 2019 год

Политика
Новости

В полпредстве УрФО арест сотрудника прокомментировали словами «так жить нельзя»

Ведомости
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Кадровое решение по задержанному помощнику полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Александру Воробьеву будет принято в понедельник, 8 июля. Об этом ТАСС сообщил заместитель полпреда Борис Кириллов. Он отметил, что сейчас полпредство работает в обычном режиме.

Кириллов отказался давать характеристики Воробьеву, поскольку не очень близко с ним знаком. «Но то, что мы на сегодняшний день видим, вызывает глубокое сожаление, так жить нельзя», – добавил он. В понедельник полпред в УрФО Николай Цуканов проведет оперативное совещание, на котором будет принято кадровое решение относительно Воробьева, продолжил Кириллов.

Накануне стало известно, что помощник полпреда в УрФО задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в государственной измене. Суд арестовал Воробьева на два месяца.

Воробьев родился 30 апреля 1980 г., окончил с отличием Московский психолого-социальный институт по специальности «правоведение». В разные годы работал в правительстве Калининградской области, был федеральным инспектором в Карелии, руководителем аппарата помощника президента России. Помощником полпреда в УрФО Воробьев стал в июле прошлого года.

Политика
Новости

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Ведомости
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Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».

В панихиде принимали участие замминистра обороны Андрей Картаполов, командующий Западным военным округом Александр Журавлев, командующий российским Военно-морским флотом Николай Евменов, врио губернатора Петербурга Александр Беглов и председатель городского законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Пожар на глубоководном научно-исследовательском аппарате произошел 1 июля во время изучения специалистами рельефа дна Баренцева моря. На следующий день Министерство обороны сообщило, что в результате инцидента погибли 14 моряков, еще четырех человек удалось спасти. Четырем погибшим подводникам посмертно присвоено звание Героя России.

Подробности случившегося и данные о типе глубоководного аппарата не раскрываются, поскольку эта информация является государственной тайной. Имена погибших сначала тоже не назывались, но позже все же были раскрыты.

Политика
Новости

Перевернувшийся в Черном море катамаран был перегружен почти в пять раз

Ведомости
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Катамаран, опрокинувшийся в Черном море у поселка Джубга, был перегружен почти в пять раз, на его борту находились 55 пассажиров при вместимости 12 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного следственного управления на транспорте.

Прогулочный катамаран перевернулся вечером 5 июля в акватории Черного моря вблизи поселка Джубга. Большинство пассажиров были сразу подняты из воды, несколько человек числились пропавшими без вести. Позже их доставили на берег проходившие мимо суда. Двое из пострадавших скончались по дороге в больницу.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Мужчина, управлявший судном, задержан. Следователи также допрашивают владельца катамарана, продолжается выяснение обстоятельств случившегося.

Технологии
Новости

Минсвязи разработало правила финансирования российского аналога «Википедии»

Ведомости
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Российское Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разработало правила выделения субсидий издательству «Большая российская энциклопедия» на создание «общенационального интерактивного энциклопедического портала». Проект соответствующего постановления был 2 июля опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, внимание на него обратил PБК.

В 2016 г. Александр Вислый, занимавший тогда должность директора Российской национальной библиотеки, говорил, что именно этот ресурс станет электронным аналогом Большой российской энциклопедии и отечественным конкурентом «Википедии». В том же году премьер Дмитрий Медведев утвердил рабочую группу, которая должна была заняться созданием ресурса.

В документе, разработанном Минсвязи, говорится о правилах выделения государством средств из федерального бюджета на создание и функционирование такого портала. В случае принятия постановление будет распространяться на все «правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.».

В проекте постановления указано, что средства при создании портала будут тратить на необходимую литературу, подписку на периодические издания и платные интернет-ресурсы, на съемки в музеях, театрах, архивные материалы, разработку программного обеспечения. Сколько всего средств планируется потратить на создание портала, в документе не говорится.

«Википедия» – это общедоступная многоязычная универсальная интернет-энциклопедия со свободным контентом. Владелец сайта – американская некоммерческая организация «Фонд Викимедиа», имеющая 37 региональных представительств.

Политика
Новости

Власти Иркутской области оценили ущерб от наводнения в 31 млрд рублей

Ведомости
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Ликвидация последствий наводнения в Иркутской области, включая обеспечение жильем и восстановление дорог, по предварительным данным, обойдется в 31,2 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Иркутские власти совместно с Министерством строительства России сейчас прорабатывают вопрос обеспечения жильем граждан, лишившихся крова из-за наводнения. Для них будут построены новые дома либо приобретена недвижимость на вторичном рынке. Что касается восстановления дорог, то до 17 июля будут определены все пострадавшие участки, их насчитывается около 50. На их ремонт будут выделены средства из федерального бюджета.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко, отвечающий за строительство, сообщил, что на восстановление социальной и инженерной инфраструктуры может понадобиться около 8,5 млрд руб. На обеспечение жильем, по его оценкам, необходимо до 10 млрд руб.

В конце июня в Иркутской области начались паводки, вызванные сильными дождями. Они затронули более 100 населенных пунктов, водой были разрушены свыше 10 000 жилых домов, в которых проживали почти 33 000 человек. Подтопленными оказались 49 социально значимых объектов, повреждены 22 автомобильных моста.

Согласно последним данным, погибли 22 человека, еще 13 числятся пропавшими без вести, несколько сотен пострадали. Президент Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

Последствия паводка в Иркутской области. Фоторепортаж

Бизнес
Новости

Абрамович и его партнеры продали акции Evraz на $200 млн

Ведомости
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Предприниматель Роман Абрамович и его партнеры Александр Абрамов и Александр Фролов продали акции Evraz на сумму около $200 млн, пишет Financial Times.

По данным газеты, предприниматели продали 1,7% акций холдинга Evraz. Стоимость этого пакета, если исходить из капитализации компании на Лондонской фондовой бирже, оценивается примерно в 160 млн фунтов (около $200 млн).

За три месяца до этого основные акционеры Evraz уже продавали небольшой пакет компании. Тогда на продажу выставили 1,8% компании приблизительно за $212,5 млн. Вице-президент Evraz по финансам Николай Иванов говорил, что снижение доли акционеров сделает компанию менее уязвимой в случае введения санкций.

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