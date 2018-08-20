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Средний чек россиян в магазинах достиг минимума за два года

В июле размер среднего чека в магазинах составил 496 руб., сообщает исследовательский холдинг «Ромир». Показатель снизился четвертый месяц подряд – на 3,3%, или на 17 руб., до минимума с марта 2016 г.

Из всех федеральных округов средний чек вырос только в Северо-Кавказском (+15%, или 92 руб). В Южном федеральном округе за один поход в магазин жители в среднем тратили 423 руб. (-7,6%), в Дальневосточном – 442 руб. (-7,5%), в Северо-Западном – 564 руб. (-7,4%), в Сибирском – 409 руб. (-4%), в Приволжском – 415 руб. (-3,7%), в Уральском – 436 руб. (-1,8%), в Центральном – 599 руб. (-0,3%).

В Москве средний чек уменьшился на 1,2% до 677 руб., в Санкт-Петербурге – на 7% до 636 руб. В других городах-миллионниках средний чек за месяц снизился в среднем на 3%. Больше всего он упал в городах с населением от 500 000 до 1 млн человек – на 7,3%. В городах с населением менее полумиллиона жителей средний чек уменьшился всего на 0,7%.

Наиболее существенно средний чек снизился в гипермаркетах – на 9% до 741 руб., в супермаркетах чек упал на 4,8% до 347 руб., в дискаунтерах – на 3,4% до 340 руб.

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