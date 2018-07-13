Финансы

Новости

«Ромир» зафиксировал прирост «свободных денег» у населения

Сумма «свободных денег» на руках у российского населения в июне составила 29 700 руб., что на 23,3% больше, чем месяцем ранее. Это очень похоже на неистраченные «отпускные» из-за отказа от поездок во время летних отпусков, предупреждают эксперты «Ромир», на исследование которых ссылается РИА Новости. В денежном выражении рост составил 5600 руб. (с 24 100 руб.).

По сравнению с июнем 2017 г. рост индекса составил 25,3%, на 6000 руб. с 23 700 руб. Однако эксперты предупреждают: «Говорить о том, что скачок индекса указывает на повышение уровня благосостояния россиян, преждевременно». Увеличение «свободных денег» происходило на фоне «небольшого снижения индекса среднего чека».

В городах-миллионниках значение индекса в июне увеличилось на 20,3% по сравнению с маем и составило 38 000 руб. В городах с числом жителей от 500 000 до 1 млн индекс вырос на 17,7%, до 31 200 руб.

Индекс свободных денег «Ромира» рассчитывается как разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Он базируется на данных потребления 30 000 россиян, 11 500 домохозяйств в 190 городах с населением более 10 000 человек.