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Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона

Больше миллиона руб. в России зарабатывают 11 287 человек, из них 6791 работают в Москве, 910 – в Санкт-Петербурге, свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 г. Первым на них обратил внимание РБК. Исследование охватило 101 400 организаций и 27,1 млн работников.

Самое большое количество россиян с зарплатой свыше миллиона руб. работают в сфере торговли и ремонта транспорта (1960), на втором месте – научная и техническая деятельность (1908). При этом самые высокие зарплаты выплачивают в сферы культуры, спорта, организации досуга и развлечений – около 5,8 млн руб. в месяц.

Меньше минимального размера оплаты труда (11 280 руб.) получают 775 500 россиян. Самая многочисленная группа из 2,6 млн человек зарабатывает от 33 900 до 40 000 руб., более 1,7 млн человек – от 100 000 до 250 000 руб., 183 725 человек – от 250 000 до 500 000 руб., 37 414 человек – от 500 000 до 1 млн руб.

Медианная зарплата россиян, работающих на крупных и средних предприятиях, составляет 34 335 руб. При этом средняя зарплата для исследованной группы составила 47 657 руб. Чем сильнее разница между этими показателями, тем выше уровень неравенства в оплате труда и доля людей с низкой зарплатой, пояснял РБК директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон.