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Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 000 рублей

Медианная зарплата россиян, работающих на крупных и средних предприятиях, составляет 34 335 руб., свидетельствуют данные Росстата за апрель. При этом средняя зарплата для исследованной группы составила 47 657 руб. Исследование затронуло около 100 000 организаций, в которых работают более 27 млн человек.

Директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон пояснил РБК, что чем сильнее средняя зарплата отличается от медианного показателя, тем выше уровень неравенства в оплате труда и доля людей с низкой зарплатой. Заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им Г. В. Плеханова Елена Егорова объяснила, что среднюю зарплату завышает то, что 48% денег, выделенных на зарплаты, получают 20% самых высокооплачиваемых сотрудников. Именно из-за этого публикуемые Росстатом данные о средней зарплате воспринимаются населением как неадекватные, добавила она.

Разрыв между медианным и средним значением зарплаты зависит от региона и колеблется от 13 до 31%. В Москве в апреле, по данным Росстата, средняя зарплата составила 96 000 руб., а медианная – 66 000 руб. В Сахалинской области средняя зарплата оценена в 88 000, а медианная лишь в 62 600.

Росстат публикует «Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы» раз в два года (предыдущее появилось в 2017 г.). Это единственное исследование, в котором есть данные о медианной зарплате россиян. В предыдущем исследовании, за 2017 г., Росстат оценил среднюю зарплату Россиян в 38 900 руб. В целом в России пятый год подряд снижаются реальные денежные доходы населения (доходы за вычетом налогов и скорректированные на инфляцию).