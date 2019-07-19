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Правительство может изменить систему импортозамещения в госзакупках

Правительство готовится унифицировать доступ иностранной продукции к госзакупкам, сообщили «Ведомостям» в Минпромторге. «Предполагается вводить запрет только в целях защиты обороны и безопасности страны, в остальных случаях применять механизм «третий лишний» и ценовые преференции», – отметили в пресс-службе ведомства.

В данный момент в госзаказе действуют прямые запреты на покупки иностранных товаров, а также приоритеты для российских производителей. При закупке медицинских изделий действует правило «третий лишний»: если в закупке есть хотя бы два предложения с товарами российского производства, иностранные аналоги автоматически отклоняются. При закупке ряда товаров легкой и пищевой промышленности отечественным товарам дается ценовая преференция в 15% по сравнению с указанной в заявке, а в случае победы договор заключается по цене заявки. Покупать иностранное программное обеспечение и мебель при наличии российских аналогов и вовсе нельзя.

Прямой запрет на закупки иностранных товаров действует для легкой промышленности, программного обеспечения, спецтехники (бульдозеры, экскаваторы, погрузкичики) и легковых автомобилей, мебели, ДСП и ДВП панелей. Правительство обсуждает либерализацию правил закупок таких товаров – иностранную продукцию можно будет покупать, но по правилу «третий лишний» или дороже, чем отечественную. Минпромторг надеется, что нововведения позволят установить единый подход к импортозамещению по всем сегментам рынка и унифицировать порядок подтверждения страны происхождения продукции, а также требования к процедурам закупки.

В марте Минэкономразвития предлагало ускорить процесс закупок, а саму систему сделать более ориентированной на импортозамещение. Ведомство отмечало, что необходимо проработать механизм поставок товаров по контрактам с единственным поставщиком, а также дать правительству право устанавливать размер авансов по контрактам, подпадающим под импортозамещение.