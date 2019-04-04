Власти предлагают увеличить импортозамещение в госзаказе

Статья опубликована в № 4789 от 05.04.2019 под заголовком: Закупки у своих

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Минэкономразвития предложило свой вариант реформы госзаказа: увеличить долю российских товаров и услуг в закупках государства Андрей Гордеев / Ведомости

В марте предложения, как реформировать систему госзакупок, в Минфин направило и Минэкономразвития, когда-то курировавшее госзаказ. «Ведомости» ознакомились c копией письма, его подлинность подтвердил представитель Минэкономразвития. Предложения еще предстоит обсудить с ведомствами и деловыми ассоциациями, говорит представитель министерства. Предложения поступили и рассматриваются, отмечает представитель Минфина. Часть предложений уже вошла в общий законопроект ведомств, часть еще нужно обсудить, говорит замруководителя Федеральной антимонопольной службы Михаил Евраев.

Минэкономразвития предлагает ускорить процесс закупок, а саму систему сделать более ориентированной на импортозамещение. Если ведомство закупает товар или услугу у единственного поставщика, сейчас оно не подпадает под требования импортозамещения, которые для конкурентных видов закупок действуют, пишет министерство и предлагает проработать механизм поставок товаров по контрактам с единственным поставщиком. А также дать правительству право устанавливать размер авансов по контрактам, подпадающим под импортозамещение.