Экономика / Правила

Способов госзакупок может стать меньше

ФАС предложила свой вариант реформы госзаказа

«Мы предлагаем исключить такие избыточные способы госзакупок, как запрос предложений, проведение двухэтапного конкурса и конкурса с ограниченным участием», – рассказал «Ведомостям» замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Михаил Евраев о вариантах реформы госзаказа. «У нас много предложений, и все их мы планируем обсуждать с Минфином, Федеральным казначейством, заказчиками и участниками рынка», – говорит он.

Провести такую реформу поручал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Как именно, чиновники обсуждают в правительстве и рабочей группе в Госдуме во главе с ее первым вице-спикером Александром Жуковым.

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