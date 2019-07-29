Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата. Уровень бедности в России в I квартале 2018 г. составлял 13,9% (20,4 млн человек).
«Прирост этого показателя объясняется опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен», – отмечается в сообщении. В частности, величина прожиточного минимума увеличилась на 7,2% (с 10 038 руб. в I квартале 2018 г. до 10 753 руб. в I квартале 2019 г.), а индекс потребительских цен – на 5,2%. При одинаковом росте обоих показателей число людей, живущих за чертой бедности, осталось бы неизменным, указывает служба.
Росстат указывает, что для оценки уровня бедности использовал новую методологию подсчета реальных доходов населения, внедренную в апреле 2019 г. Кроме того, Росстат подчеркнул, что точная оценка численности малоимущего населения возможна только по итогам года, когда будут учтены все сезонные и годовые выплаты, а также другие доходы.