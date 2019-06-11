От редакции
Статья опубликована в № 4831 от 11.06.2019 под заголовком: Цифровизация бедности

Как уточнить бедность

Ресурсов Пенсионного фонда может оказаться недостаточно

Задача сократить число бедных россиян вдвое к 2024 г., поставленная Владимиром Путиным, возвращает власти к необходимости усиления адресности социальной помощи и, соответственно, уточнения числа бедных (в 2018 г., по данным Росстата, их было 18,9 млн). Для этого будут задействованы дополнительные инструменты: о старте эксперимента по автоматическому определению бедных сообщил Пенсионный фонд (ПФР). Однако механически собранных данных может быть недостаточно, чтобы выяснить масштаб бедности, уровень которой в России определяется не только монетарными показателями.

Как рассказал «РИА Новости» предправления ПФР Антон Дроздов, фонд совместно с восемью пилотными регионами (Кабардино-Балкария, Татарстан, Приморье, Ивановская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская и Томская области) разрабатывает технологию автоматического определения бедных и методику определения нуждающихся по данным Единой государственной информационной системы соцобеспечения (ЕГИССО) и другим ресурсам ПФР. Это, например, поможет проверить данные налоговиков.

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