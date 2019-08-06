Экономика

Новости

В Москве появится единый оператор вывоза мусора

Мэрия Москвы проведет тендер по отбору единого оператора вывоза мусора к 1 января 2022 г., сообщил ТАСС директор департамента ЖКХ города Александр Соловьев. После этого будет сформирован новый комплексный тариф на вывоз мусора. Будет ли он больше или меньше действующих расценок, Соловьев не уточнил.

Сейчас вывозом мусора в Москве занимаются пять крупных компаний – «МКМ-логистика», «Эколайн», «Хартия», МСК-НТ и «Спецтранс». Они вывозят около 2,55 млн т мусора в год, что составляет только 32% от 8 млн т коммунальных отходов, которые генерирует город ежегодно, рассказал Соловьев. Кроме них в Москве работает значительное число небольших компаний, которые отвечают за вывоз отходов жилого, социального сектора и объектов бизнеса.

С пятью основными мусоровывозящими компаниями власти заключили в 2012–2014 гг. долгосрочные контракты на общую сумму около 140 млрд руб. Соловьев допустил, что исполнители по этим контрактам останутся теми же, а единый оператор будет осуществлять координацию всех этапов процесса обращения с отходами.

С начала 2019 г. в России проводится реформа системы обращения с отходами. К марту регионы должны были принять территориальные схемы обращения с мусором, а до 1 мая провести конкурс по выбору оператора. Москва, Санкт-Петербург и Севастополь отложили переход на новую систему до 2022 г.