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Bloomberg предсказал России четвертое место в мире по международным резервам

Россия впервые за последние восемь лет может обогнать Саудовскую Аравию по объему международных резервов, куда включаются валюта, золото и специальные права заимствования, пишет Bloomberg. Агентство полагает, что это может произойти уже в ближайшее время и причиной тому является нестабильность на рынке нефти.

За последние четыре года международные резервы России выросли на 45% до $518 млрд в июне. Показатели Саудовской Аравии, наоборот, снижаются – в июне международные резервы этой страны оценивались в $527 млрд. Из-за падения цен на нефть страна вынуждена тратить резервы на социальную сферу, отмечает Bloomberg. Россия же ограничивает расходы бюджета на фоне риска новых санкций.

Согласно прогнозу Bloomberg, международные торговые войны продолжат негативно влиять на рынок нефти, а значит, Эр-Рияд продолжит тратить международные резервы. В результате Саудовская Аравия в скором времени пропустит Россию на четвертое место в рейтинге стран по объему международных резервов. Лидирует в нем с большим отрывом Китай, второе и третье места занимают Япония и Швейцария.

С апреля нефть марки Brent потеряла в цене более 20%, сейчас баррель стоит примерно $57, что гораздо ниже показателя, который необходим большинству стран ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, для выполнения бюджета. При этом бюджет России планировался, исходя из цены в $40 за баррель, поэтому текущий уровень цен устраивает Москву.

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