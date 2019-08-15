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Мутко выступил против благоустройства городов за счет средств ФНБ

Вице-премьер Виталий Мутко выступил против выделения средств из фонда национального благосостояния (ФНБ) на благоустройство городов. Ранее с таким предложением выступил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. «При всем уважении к благоустройству – [средства ФНБ] есть куда еще направить», – цитирует Мутко «Интерфакс».

По мнению вице-премьера, на проекты благоустройства городов в стране выделяют достаточно ресурсов. «Никогда на благоустройство городов мы таких денег не выделяли. Второй год – это беспрецедентные деньги», – заявил он. Мутко пояснил, что до 40 млрд руб. ежегодно выделяется на благоустройство и городскую среду из федерального бюджета, еще 20–25 млрд руб. выделяют субъекты, а 5 млрд руб. тратится на проведение конкурсов в малых исторических городах.

Средства ФНБ лучше направить, например, в сферу строительства жилья, считает Мутко. Именно за эту сферу он отвечает в правительстве. «Нам нужны инвестиции в строительную индустрию, в подготовку комплексного освоения территории. Сегодня всего 35 млрд руб. мы тратим на инженерную подготовку территорий», – отметил вице-премьер.

Спор, как и во что вкладывать средства ФНБ, будет одним из основных в правительстве в ближайшие месяцы. Ранее Шувалов предложил премьеру Дмитрию Медведеву пустить часть денег фонда на благоустройство городов. ВЭБ.РФ отобрал для этого 100 городов, которыми будет заниматься. В частности, в список попали Архангельск, Владивосток и Калининград.