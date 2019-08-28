Стокгольмский арбитраж запретил Украине продавать «дочку» ВЭБ.РФ

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РБК узнал схему финансирования мегапроекта «Газпрома» на Балтике

Наблюдательный совет ВЭБ.РФ 29 августа, планирует рассмотреть вопрос о финансировании мегапроекта «Газпрома» и бывшего партнера Аркадия Ротенберга Артема Оболенского — строительство промышленного кластера в районе порта Усть-Луге на Балтийском море, пишет РБК со ссылкой на источники.

Согласно презентации проекта, с которой ознакомилось издание, общая потребность в финансировании промышленного кластера в Усть-Луге оценивается в 2,388 трлн руб. Из них капитал проекта — 717 млрд руб., а 1,672 трлн руб. — долговое финансирование. Отмечается, что проект рассчитан на 2019-2024 гг. и будет состоять из двух частей — газоперерабатывающего и СПГ-завода (строительством которого будет заниматься компания-оператор «РусХимАльянс», созданная «Газпромом» и «РусГазДобычей» Оболенского) и газохимического комплекса (компанией-оператором выступит «Балтийский химический комплекс», подконтрольный «РусГазДобыче»).

Начальный этап реализации проекта потребует около 149 млрд руб., из которых 111,5 млрд руб. может предоставить в виде кредитов ВЭБ за счет депозитов федерального бюджета и имущественного взноса в капитал, а еще 38 млрд руб. — займы «Газпрома». На эти средства планируется сформировать проектную документацию и уточнить капитальные затраты. ВЭБ и «Газпром» могут поучаствовать и в проектном финансировании: субсидия госкорпорации в виде имущественного взноса в капитал или депозиты ФНБ могут составить еще 427 млрд руб., а дополнительные займы — еще 140 млрд руб. Издание указывает, что на кредиты и субсидии ВЭБа придется в общей сложности 538,5 млрд руб. — около 23% от общей потребности проекта в финансировании, а на займы «Газпрома» — 178 млрд руб.

ВЭБ также поучаствует в долговом финансировании наряду с другими российскими банками, отмечается в презентации. В ВЭбе также рассчитывают, что около 22% долгового финансирования (378 млрд руб.) предоставят иностранные банки под гарантии экспортных кредитных агентств.

Ранее «Ведомости» выяснили, что предправления «Газпрома» Алексей Миллер попросил правительство поддержать свои мегапроекты по возведению комплекса по переработке и сжижению газа и крупнейшего в стране газохимического комплекса рядом с Усть-Лугой. В письме на имя премьера Дмитрия Медведева Миллер просил поручить ВЭБу вынести на обсуждение наблюдательного совета вопрос о финансировании начального этапа обоих проектов.

Газохимический кластер «Газпрома» возле Усть-Луги будет способен переработать 45 млрд куб. м газа в год и произвести более 19 млрд куб. м метана, 13 млн т СПГ, более 2,2 млн т сжиженных углеводородных газов и около 4 млн т этана. Последний планируется отправлять на переработку на расположенный рядом газохимический комбинат, который производить 3 млн т этилена и 3 млн т базовых полимеров.