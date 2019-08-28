Стокгольмский арбитраж запретил Украине продавать «дочку» ВЭБ.РФ
Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма запретил Украине продавать акции «дочки» ВЭБ.РФ – Проминвестбанка – и обязал Киев возместить госкорпорации понесенные судебные расходы. Об этом говорится в комментарии ВЭБ.РФ, поступившем в редакцию «Ведомостей».
После того как госкорпорация обратилась в международный арбитраж 21 августа, министерство юстиции Украины ускорило процесс изъятия акций Проминвестбанка и их реализации на аукционе, отметил ВЭБ.РФ. Однако, по его данным, на Украине не нашлось финансовых групп, готовых поучаствовать в покупке. Аукцион по продаже 99,7726% акций Проминвестбанка должен был состояться 28 августа. За сутки до него стало известно, что ни одной заявки на участие не поступило, хотя несколько компаний проявляли интерес к активу, сообщил «Интерфакс».
Ранее Печерский районный суд Киева предписал приостановить продажу акций Проминвестбанка. Однако ВЭБ.РФ опасался, что Украина откажется исполнять это решение и задействует административный ресурс для его отмены, поэтому обратился еще и в стокгольмский арбитраж.
Украинские «дочки» Сбербанка, ВТБ и ВЭБ.РФ с 2017 г. находятся под санкциями. Киевский суд в сентябре прошлого года арестовал их акции. ВЭБ.РФ стал собственником Проминвестбанка в 2008 г. Госкорпорация инвестировала в его развитие около $2,7 млрд.