ВЭБ добился запрета на продажу дочернего банка на Украине

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Муниципальные депутаты подали заявки на проведение 3 августа 12 пикетов

Московские муниципальные депутаты, члены Ассоциации независимых депутатов, подали в префектуру Центрального округа столицы заявки на проведение 3 августа 12 пикетов на Бульварном кольце, сообщили на своей странице в Facebook глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев и незарегистрированный кандидат в депутаты Елена Русакова. «Мы планируем проведение пикетов с целью показать, что граждане Москвы хотят увидеть честные и конкурентные выборы», – написал Морев. По его словам, пикеты планируется провести на Гоголевском, Тверском, Сретенском, Страстном и Чистопрудном бульварах, а также на Пушкинской и Трубной площадях с 14 до 17 часов.

Русакова объяснила смену формата мероприятий с митинга на пикет, на который решились организаторы акции 3 августа, тем, что в проведении митинга столичная власть им отказала. «Идея «кольца пикетов» всем очень понравилась. Вчера я предложила коллегам – муниципальным депутатам устроить серию групповых пикетов вдоль Бульварного кольца. Гражданам предлагается квест «обойти все пикеты». Напоминаю: пикет от митинга отличается только отсутствием звукоусиления», – рассказала она. Заявку на пикет можно подавать за три дня, не считая дни подачи и акции. «Нами поданы заявки на почти все бульвары», – заключила Русакова.

Это не первая попытка согласовать мероприятие в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. Ранее Либертарианская партия подала заявку на проведение 3 августа митинга на Лубянской площади, напротив здания ФСБ. Однако мэрия города предложила гражданам собраться на проспекте Академика Сахарова, где 20 июля проводилась подобная акция протеста. Организаторы направили чиновникам отказ от проведения акции в этом месте. После этого чиновники предложили политикам встретиться и повторно обсудить место и формат мероприятия. Для этого лидеры Либертарианской партии прибыли в здание столичного правительства на Новом Арбате. Один из лидеров партии Михаил Светов был задержан на выходе с той встречи. Сегодня, 31 июля, Пресненский суд арестовал его на 30 суток.

Также Русакова подала заявку на акцию в поддержку независимых кандидатов на 10 августа. Она в заявке говорит о мероприятии численностью до 10 000 человек, которое может пройти либо в виде шествия по бульварам от Тверской улицы, либо митинга на проспекте Академика Сахарова, Волхонке или на площади Свободной России. Помимо Русаковой заявки на 10 августа подали зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, сообщает «Интерфакс». Они предполагают провести мероприятия на Новом Арбате или устроить шествие от Калужской площади по Якиманке с митингом на Болотной площади. Муниципальный депутат района Кунцево Денис Шендерович также подал в мэрию Москвы заявки на проведение митингов численностью до 100 000 человек на проспекте Академика Сахарова 10 и 11 августа, передает агентство.

Разгон митинга на Трубной площади. Фотографии