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ВЭБ добился запрета на продажу дочернего банка на Украине

Ведомости
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Печерский районный суд Киева по требованию ВЭБ.РФ предписал приостановить продажу акций его «дочки» – Проминвестбанка, говорится в сообщении российской госкорпорации.

При этом ВЭБ.РФ допускает, что исполнительная служба Украины откажется исполнять судебное решение и задействует административный ресурс для его отмены. Если аукцион по продаже банка состоится, госкорпорация будет добавиться привлечения его организаторов и участников к ответственности.

Украинские «дочки» Сбербанка, ВТБ и ВЭБ.РФ с 2017 г. находятся под санкциями. Киевский суд в сентябре 2018 г. арестовал их акции. 28 августа должен был состояться аукцион по продаже акций Проминвестбанка.

ВЭБ.РФ стал собственником Проминвестбанка в 2008 г. Госкорпорация инвестировала в его развитие около $2,7 млрд. В июне ВЭБ.РФ подал иск в арбитраж Торговой палаты Стокгольма с требованием взыскать с Украины убытки, причиненные Проминвестбанку.

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Бизнес
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Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»

Ведомости
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Комитет по международным отношениям сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2», передает Reuters. За законопроект проголосовали 20 членов комитета, против – двое. Далее документ должен получить поддержку сената и палаты представителей и подпись президента США Дональда Трампа.

Законопроект о санкциях против «Северного потока – 2» подготовили сенаторы Тед Круз и Джин Шахин. В середине июня он был внесен в конгресс США. В документе отмечается, что Россия продолжает «подрывать мир и безопасность в Европе», используя энергию в качестве геополитического оружия.

Разработанные Крузом и Шахином санкции предусматривают запрет на въезд в США и заморозку активов для тех лиц, которые продают или сдают в аренду суда, используемые для прокладки глубоководных трубопроводов. Под ограничения попадают швейцарская Allseas и итальянская Saipem, которые получили контракты на прокладку труб для «Северного потока – 2».

«Северный поток – 2» – трансбалтийский газопровод «Газпрома», две нитки которого должны соединить Россию и Германию. Проектная мощность трубы состаляет 55 млрд куб. м в год. Морская часть трубопровода проходит через воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Его планируется достроить до конца 2019 г.

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Политика
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Муниципальные депутаты подали заявки на проведение 3 августа 12 пикетов

Ведомости
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Московские муниципальные депутаты, члены Ассоциации независимых депутатов, подали в префектуру Центрального округа столицы заявки на проведение 3 августа 12 пикетов на Бульварном кольце, сообщили на своей странице в Facebook глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев и незарегистрированный кандидат в депутаты Елена Русакова. «Мы планируем проведение пикетов с целью показать, что граждане Москвы хотят увидеть честные и конкурентные выборы», – написал Морев. По его словам, пикеты планируется провести на Гоголевском, Тверском, Сретенском, Страстном и Чистопрудном бульварах, а также на Пушкинской и Трубной площадях с 14 до 17 часов.

Русакова объяснила смену формата мероприятий с митинга на пикет, на который решились организаторы акции 3 августа, тем, что в проведении митинга столичная власть им отказала. «Идея «кольца пикетов» всем очень понравилась. Вчера я предложила коллегам – муниципальным депутатам устроить серию групповых пикетов вдоль Бульварного кольца. Гражданам предлагается квест «обойти все пикеты». Напоминаю: пикет от митинга отличается только отсутствием звукоусиления», – рассказала она. Заявку на пикет можно подавать за три дня, не считая дни подачи и акции. «Нами поданы заявки на почти все бульвары», – заключила Русакова.

Это не первая попытка согласовать мероприятие в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. Ранее Либертарианская партия подала заявку на проведение 3 августа митинга на Лубянской площади, напротив здания ФСБ. Однако мэрия города предложила гражданам собраться на проспекте Академика Сахарова, где 20 июля проводилась подобная акция протеста. Организаторы направили чиновникам отказ от проведения акции в этом месте. После этого чиновники предложили политикам встретиться и повторно обсудить место и формат мероприятия. Для этого лидеры Либертарианской партии прибыли в здание столичного правительства на Новом Арбате. Один из лидеров партии Михаил Светов был задержан на выходе с той встречи. Сегодня, 31 июля, Пресненский суд арестовал его на 30 суток.

Также Русакова подала заявку на акцию в поддержку независимых кандидатов на 10 августа. Она в заявке говорит о мероприятии численностью до 10 000 человек, которое может пройти либо в виде шествия по бульварам от Тверской улицы, либо митинга на проспекте Академика Сахарова, Волхонке или на площади Свободной России. Помимо Русаковой заявки на 10 августа подали зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, сообщает «Интерфакс». Они предполагают провести мероприятия на Новом Арбате или устроить шествие от Калужской площади по Якиманке с митингом на Болотной площади. Муниципальный депутат района Кунцево Денис Шендерович также подал в мэрию Москвы заявки на проведение митингов численностью до 100 000 человек на проспекте Академика Сахарова 10 и 11 августа, передает агентство.

Разгон митинга на Трубной площади. Фотографии

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Технологии
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Минсвязи не видит возможности для предустановки отечественных мобильных приложений

Ведомости
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Игроки рынка не согласны ни с одним обсуждаемым законопроектом о введении обязательной предустановки приложений от отечественных разработчиков на продаваемые в России смартфоны, сообщил заместитель министра связи Михаил Мамонов.

По его словам, в среду, 31 июля, министерство обсудило с представителями компаний – производителей техники и разработчиками разные варианты подхода к этой проблеме на совещании в Аналитическом центре при правительстве России. «Обсуждение вновь показало, что мы не можем найти работающий механизм для таких обязательных предустановок – возникает множество технических, юридических вопросов, ответов на которые нет», – заявил замминистра. Но от идеи разработки мер по поддержке отечественных разработчиков мобильных приложений Минсвязи не отказывается и продолжит искать эффективные подходы к этому вопросу, подчеркнул Мамонов.

Законопроект о предустановке приложений разработала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Служба предложила обязать производителей поставлять в Россию смартфоны и другие абонентские устройства, на которых уже установлены приложения от отечественных разработчиков, например карты от «Яндекса», приложение социальной сети «В контакте», антивирусное ПО от «Лаборатории Касперского». Это радикально изменит рынок мобильных приложений: ряд отечественных разработчиков получат автоматический доступ ко всем смартфонам и планшетам, продаваемым в России.

Сначала сотрудники Минсвязи скептично оценили подход ФАС. В июне министерство внезапно согласовало со службой собственный вариант поправок, во многом повторяющий проект ФАС, но через несколько дней назвало это согласование технической ошибкой.

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Политика
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ТАСС: МВД просит перенести матч «Спартак» – «Динамо» из-за митинга оппозиции

Ведомости
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Начальник столичного главка МВД Олег Баранов направил в Российскую премьер-лигу (РПЛ) письмо с просьбой перенести матч между «Спартаком» и «Динамо», запланированный на субботу, 3 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, Баранов обосновал необходимость переноса нехваткой полицейских из-за митинга оппозиции, который также она планирует провести 3 августа. Собеседник агентства не исключил, что в случае отказа РПЛ от переноса матча столичной полиции придется задействовать сотрудников из других регионов.

Матч между «Спартаком» и «Динамо» – старейшее российское футбольное дерби. Команды сыграли в первом чемпионате по футболу СССР в 1936 г. Ближайший матч должен пройти на спартаковском стадионе «Открытие арена» в субботу, в 19.00. Клуб уже полторы недели продает билеты на игру. Обе команды не слишком удачно начали сезон, лишь один раз выиграв в трех турах. «Спартак» на этой неделе продал несколько ведущих игроков.

Первым о желании полиции перенести дату сообщил сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин. В пресс-службе «Спартака» и РПЛ пока отказываются комментировать эту информацию. Футбольный комментатор и сотрудник «Первого канал» Василий Конов в своем Telegram-канале написал, что РПЛ «пока держит оборону» и не хочет переносить дату матча.

Заявку на митинг 3 августа подавали члены московского отделения Либертарианской партии. Они просили провести акцию на Лубянской площади, однако московская мэрия согласовала мероприятие на проспекте Сахарова. Либертарианская партия на эту площадку не согласилась и направила в мэрию официальный отказ от митинга.

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Авто
Новости

Hyundai раскрыла детали подписки на автомобили

Ведомости
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Hyundai раскрыла детали подписки на модели бренда, которые будут доступны пользователям через онлайн-платформу Hyundai Mobility. Сервис предложит пользователям услуги краткосрочной (вариант City от часа до 24 часов) и долгосрочной (варианты Country – от одного дня до одного месяца и Freedom – от месяца до года) аренды, говорится в сообщении компании. Оформить подписку можно будет полностью онлайн в несколько кликов с помощью мобильного приложения, но ее стоимость Hyundai не раскрывает. По подписке будет доступна вся SUV-линейка бренда: модели Creta, Tucson, Santa Fe, а также восьмиместный микроавтобус H-1. Сколько автомобилей будет предложено к аренде, в каких городах, также неизвестно.

В конце мая Hyundai Motor CIS и инновационный центр «Сколково» заявили о создании стартапа Hyundai Mobility Lab, который займется разработкой IT-решений и сервисов для клиентов автоконцерна. Стороны объяснили это новым подходом к использованию автомобилей, который демонстрирует молодое поколение водителей: они не хотят быть автовладельцами и намерены использовать машины только по мере необходимости.

Аналогичный сервис подписки на автомобиль запустил в России другой автопроизводитель – Volvo Car Russia. Компания предлагает оформить ее через сервис Volvo Car Drive только на год и только на модель ХС60. Ежемесячный платеж составляет 59 500 руб. В платеж входят услуги по ремонту, техосмотру и страховке, оплата налогов, сезонная смена шин, помощь на дорогах. Расходы на бензин и мойку абонент оплачивает самостоятельно. Как рассказывал «Ведомостям» директор филиала «Авилон» Ford и Volvo Михаил Жмаков, машина предоставляется в максимальной комплектации, ее полная стоимость превышает 3,8 млн руб. В проекте участвуют только московские дилеры.

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Бизнес
Новости

В центральном офисе сети книжных «Буквоед» идут обыски

Ведомости
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В центральном офисе сети книжных магазинов «Буквоед» в Санкт-Петербурге идут обыски, сообщает «Фонтанка.ру». По данным издания, оперативники полиции при поддержке СОБРа приехали в офис компании на Минеральной улице в 11 утра, попросили сотрудников компании выйти на улицу и начали выносить оргтехнику и документы. Причины обыска издание не сообщает.

«Мы разбираемся в данной ситуации. По имеющейся информации, это напрямую не связано с непосредственной деятельностью компании «Буквоед». Проверка проводится по одному из контрагентов. Книжные магазины сети и интернет-магазин работают в обычном режиме», – прокомментировал «Ведомостям» представитель сети «Буквоед».

«Читай-город – Буквоед» – крупнейшая федеральная книжная сеть. Она была создана в 2008 г. после объединения двух крупных книготорговых сетей – «Новый книжный» и «Буквоед». В 2009 г. компания приобрела федеральную книжную сеть «Библиосфера», на базе которой провела ребрендинг и открыла магазины уже под брендом «Читай-город». Она принадлежит совладельцам «Эксмо-АСТ» Олегу Новикову и Андрею Гредасову, гендиректору АСТ Павлу Гришкову, а также основателю «Буквоеда» Денису Котову и Михаилу Иванцову.

В 2017 г. выручка компании ООО «Буквоед» составила 3,6 млрд руб., чистая прибыль – 164 млн руб. Выручка объединенной сети в 2018 г. составила 24 млрд руб., говорили ранее представители компании.

Политика
Новости

Статс-секретарь «Ростеха» ушла в отставку

Ведомости
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Статс-секретарь и директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению «Ростеха» Алла Лалетина уволилась из госкорпорации, сообщили «Ведомостям» два топ-менеджера предприятий оборонной промышленности. Это произошло около месяца назад. На позицию статс-секретаря она была назначена всего лишь в апреле 2019 г., до этого занимая сохраненную за ней должность директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению.

По словам собеседников «Ведомостей», вопросы корпоративного управления возложены на Олега Евтушенко (с 2016 г. занимает должность исполнительного директора «Ростеха»), а юридические вопросы – на бывшего директора «Оборонпрома» и вице-президента ОАК Павла Осина.

«Уход Аллы Лалетиной связан с семейными обстоятельствами. Должность директора по правовому обеспечению занял Павел Осин, который пришел в корпорацию с поста вице-президента ПАО «ОАК» по организационному развитию и корпоративной интеграции», – сообщила представитель «Ростеха».

Экономика
Новости

Росстат зафиксировал снижение цен впервые за два года

Ведомости
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Потребительские цены снизились на 0,1% на неделе с 23 по 29 июля, свидетельствуют данные Росстата. Ведомство зафиксировало дефляцию впервые с сентября 2017 г.

За прошедшую неделю цены на сахар снизились на 1,2%, масло подсолнечное – на 0,3%, колбасы полукопченые, сосиски, сардельки, маргарин и крупу гречневую – на 0,2%. Снижение цен на овощи в среднем составило 0,9%. При этом цены на бензин и дизельное топливо выросли на 0,1%.

Несмотря на снижение цен на прошлой неделе, с начала месяца они выросли на 0,2%, с начала года – на 2,7%, отмечает Росстат. Минэкономразвития ожидает, что инфляция по итогам июля составит 0,2% по сравнению с июнем, когда цены не менялись. В годовом выражении, по прогнозам министерства, инфляция замедлится до 4,5–4,6% после 4,7% в июне и 5,1% в мае.

Авто
Новости

«Яндекс.Драйв» придумал, как наказать агрессивных водителей

Ведомости
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«Яндекс.Драйв» рассказал о запуске тестовой системы, которая будет анализировать стиль вождения пользователя. Понятие «агрессивность», которое не сформулировано в российском законодательстве, в «Яндекс.Драйве» будут трактовать как регулярные резкие старты и торможения, которые могут привести к ДТП. Система ограничений будет действовать ступенчато. Сначала агрессивному водителю запретят пользоваться премиальными автомобилями. Если водитель не исправит стиль вождения, то будет сокращено количество машин внутри доступного сегмента, потом останется совсем мало машин, а затем доступ к системе закрывается насовсем.

Получать сведения о стиле вождения «Яндекс.Драйв» будет из телематики, которая для каждого пользователя будет рассчитывать индивидуальную модель ускорения и торможения за последние 10 поездок и предсказывать вероятность ДТП на 11-й. Если водитель изменяет стиль вождения, «Яндекс.Драйв» получит информацию и исправит репутацию пользователя.

Водитель, которого занесли в агрессивные, получит пуш-уведомление и системное сообщение. Всего до блокировки доступа к системе оно будет выслано пользователю три раза.

Также телематика поможет «Яндекс.Драйву» узнать о случаях передачи аккаунта или руля. Штраф за передачу руля при нахождении в машине владельца аккаунта составит 50 000 руб., и еще в 150 000 обойдется передача аккаунта, если его владелец в машине не находился. Вся страховая ответственность в таком случае будет полностью лежать на пользователе, которому принадлежит аккаунт: каско, ОСАГО и страхование жизни обнуляются.

По словам представителя «Яндекс.Такси», сервис также работает над системой безопасности: «По итогам запуска мониторинга скорости более 90% таксистов, превысивших скорость, отнеслись внимательно к предупреждению сервиса и прекратили нарушать ПДД, единицы делали это многократно и были заблокированы в системе». «Яндекс.Такси» также тестирует технологию мониторинга агрессивного вождения при помощи акселерометра в смартфоне водителя, система отслеживает в том числе «резкие повороты и перестроения», сказал представитель сервиса.

Технологии
Новости

Reuters: Mail.ru и китайская iDreamSky договорились о совместном продвижении игр

Ведомости
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Российский интернет-холдинг Mail.ru Group и китайский издатель видеоигр iDreamSky Technology Holdings договорились о продвижении друг друга на международных рынках, сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника. О соглашении планируется объявить накануне китайской выставки цифровых развлечений ChinaJoy, которая пройдет в Шанхае 2–5 августа.

По словам источников, соглашение о партнерстве предполагает издание игр и инвестиции на европейском и азиатском рынках. Mail.ru таким образом хочет усилить свои позиции на китайском рынке. Российская компания будет помогать iDreamSky издавать игры в России и Европе, в том числе переводя их на местные языки.

Представители Mail.ru и iDreamSky отказались от комментариев.

iDreamSky была основана в 2011 г. Она известна лицензированием популярных иностранных игр в Китае, среди которых Gardenscapes, Angry Birds, Fruit Ninja и Temple Run. По состоянию на сентябрь 2018 г. месячная аудитория игр компании превысила 129 млн пользователей.

Политика
Новости

Врачи не обнаружили отравляющих веществ в организме Навального

Ведомости
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Главврач НИИ им. Склифосовского Алексей Токарев заявил об отсутствии отравляющих веществ в организме арестованного судом политика Алексея Навального, передает «Интерфакс». Такой вывод медики сделали по итогам химико-токсикологического исследования.

По его словам, биологические материалы Навального 29 июля были переданы на проверку из городской клинической больницы № 64 в специализированную лабораторию при НИИ. Он подчеркнул, что лаборатория регулярно проводит подобные исследования и имеет широкие возможности по выявлению в организме посторонних веществ.

Навальный был госпитализирован из спецприемника утром 28 июля. В больнице ему поставили диагноз «острая аллергическая реакция», хотя ранее он не страдал от аллергии. Личный врач Навального Анастасия Васильева заявляла, что оппозиционер мог быть отравлен. Состояние политика улучшилось, и его выписали из больницы 29 июля, он вернулся в спецприемник. Защита Навального настаивала на независимой экспертизе и медицинском обследовании, чтобы выявить причины ухудшения здоровья Навального. Начальник московского спецприемника № 1 даже попросил суд приостановить арест оппозиционера на период лечения.

Навальный отбывает 30 суток ареста за призыв к проведению несогласованной акции в центре Москвы 27 июля. Его признали виновным в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга.

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