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ВЭБ.РФ подал иск в арбитраж Стокгольма из-за потерь дочернего банка на Украине

ВЭБ.РФ подал иск в арбитраж Торговой палаты Стокгольма к Украине из-за нарушения страной положений межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 г., сообщила корпорация. По мнению ВЭБ.РФ, за последние несколько лет власти Украины нарушили все гарантии, ранее представленные в инвестиционном соглашении. Как отмечается в пресс-релизе, ВЭБ.РФ собирается взыскать с Украины убытки, причиненные дочернему банку Проминвестбанк.

«Сегодня пришло время призвать их к ответу», – приводятся в сообщении слова старшего вице-президента правового блока института Игоря Краснова. «Начиная с 2014 г. Украина... систематически дискриминирует российских инвесторов. Политика украинских властей направлена на разрушение бизнеса российских банков», – считает Краснов.

ВЭБ.РФ стал собственником Проминвестбанка в 2008 г. Финансовый институт инвестировал в его развитие около $2,7 млрд, отмечается в сообщении. Из-за действий украинских властей эти инвестиции были обесценены, уточнила госкорпорация.

В сентябре прошлого года суд в Киеве арестовал акции украинских «дочек» российских банков, в том числе и Проминвестбанка. Арест является обеспечительной мерой по иску Украины, поданному ранее в арбитраж Гааги. Украинские власти хотят взыскать с Москвы компенсацию за потерю активов в Крыму.