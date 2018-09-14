ВЭБ будет добиваться от Украины компенсации за экспроприацию инвестиций

Российская госкорпорация Внешэкономбанк решила начать международный инвестиционный спор с Украиной. По мнению ВЭБа, арестовав «дочку» ВЭБа, Украина нарушила межгосударственное соглашение о взаимной защите капиталовложений от 1998 г.

«Предметом иска будет являться взыскание Внешэкономбанком с Украины компенсации за нарушение ею стандартов защиты прав инвестора, предусмотренных соглашением, а также за незаконную экспроприацию инвестиций Внешэкономбанка», — заявил руководитель правовой дирекции ВЭБа Игорь Краснов. По его словам, уведомление о споре уже направлено в адрес Украины, и если его не удастся разрешить переговорами, то спор рассмотрит Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма.

В начале сентября Апелляционный суд Киева арестовал акции украинских «дочек» российских Сбербанка, ВТБ и ВЭБа, запретив ликвидировать или реорганизовывать юрлица, а также отчуждать принадлежащее им движимое и недвижимое имущество. ВЭБу на Украине принадлежит Проминвестбанк.

Это обеспечительные меры по иску в Гаагский суд бывшего предправления украинского Приватбанка Александра Дубилета и 18 украинских компаний о компенсации за имущество в Крыму. Истцы также ссылались на соглашение России и Украины о защите инвестиций, в котором прописана «быстрая, адекватная и эффективная» компенсация экспроприированной собственности. В мае замминистра иностранных дел Украины Лана Зеркаль сообщила, что суд постановил взыскать с России $159 млн.

Украинские банки с российским капиталом с 2017 г. находятся под санкциями Киева. Ограничительные меры запрещают банкам проводить любые финансовые операции по переводу средств или выводу капитала за пределы Украины в пользу материнских структур и связанных с ними лиц.