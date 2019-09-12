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Орешкин раскрыл подробности будущей реформы госпрограмм

Государственные программы превратились в «болото», которое необходимо реформировать, сообщил РБК министр экономического развития Максим Орешкин на Московском финансовом форуме. По его мнению, эффективным управленческим инструментом госпрограммы так и не стали, хотя задумывались именно для этого.

Орешкин пояснил, что сейчас госпрограммы выступают «сборником бюджетных расходов по тому или иному направлению», эту ситуацию необходимо изменить.

Целью реформы Орешкин назвал объединение госпрограмм и национальных проектов, при этом процесс планируется максимально цифровизовать. «Де-факто это будет единая сущность. Приоритетные госпрограммы, как это сейчас и есть, будут называться национальными проектами», – сказал Орешкин.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что поручит Минэкономразвития и Минфину до 1 октября подготовить новую концепцию работы финансовой системы. Предложения Орешкина могут стать частью этой новой концепции.

Согласно информации на сайте правительства, первые госпрограммы «Доступная среда» и «Информационное общество» были утверждены в 2011 г. В следующие два года появилось еще несколько десятков госпрограмм. К 2019 г. в федеральном бюджете 42 госпрограммы, на которые приходится 75% всех расходов.