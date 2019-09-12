Костин предложил освободить бедных россиян от налогов

Максим Стулов / Ведомости

Председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил перейти к смягчению налоговой политики в отношении наиболее незащищенных слоев населения. Об этом он заявил на Московском финансовом форуме. «Что касается налоговой сферы – вы знаете, мне кажется, мы можем при таком профиците перейти к некоему аккуратному смягчению здесь политики», – сказал он. Одним из своих предложений он назвал снижение налогового бремени в эквиваленте роста собираемости налогов, которое ФНС сочтет устойчивым.

«Может быть, создать необлагаемый минимум дохода физических лиц, то есть решить проблему для самых незащищенных людей с низкими доходами, освободить их от налогов?» – сказал он.

По мнению Костина, также можно рассмотреть снижение социальных взносов для малого бизнеса. «И вот, мне кажется, точечно выделить сферы – малый бизнес и наименее имущие слои населения, и пойти по этому пути, мне кажется, было бы правильно», – сказал Костин. При этом было бы неправильно глобально пересматривать уже проведенные реформы, в частности размер НДС. То, что сделано в налоговой сфере в последние годы, уже должно работать и обеспечивать стабильность, отметил он.

По его мнению, также необходимо предпринимать больше усилий для дедолларизации экономики страны. «Это тоже, кстати, элемент стабильности и экономической независимости», – добавил он.

На это предложение ответил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов. Он предупредил, что снижение налогов и освобождение бизнеса от взносов несет большие риски. По его мнению, устойчивость экономики была достигнута совсем недавно, поэтому появление новых льгот преждевременно.

«Давайте хоть проживем некоторое время в нормальной устойчивой ситуации», – сказал он. Силуанов подчеркнул, что цены на нефть значительно снизились и пока их значительное повышение не прогнозируется. Кроме того, угроза введения новых санкций сохраняется, это необходимо учитывать при смягчении налоговой политики. «Чуть смягчили – вроде ничего, прошло, давайте дальше, нужно еще пару программ реализовать. И пошло, и поехало», – сказал Силуанов.

Минфин испытывает большое давление от различных ведомств, которые хотят дополнительной поддержки для сфер, которые они курируют. Это связано с профицитом бюджета и ростом фонда национального благосостояния. Он отметил, что ведомство спрашивают: «Чего вы сидите на деньгах и не тратите?» Однако Силуанов считает активное расходование средств нецелесообразным. «В момент все быстро уйдет, если ухудшится ситуация по ценам на энергоносители. А это может быть», – заключил он.