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«Коммерсантъ»: ВЭБ оценил затраты на развитие общественного транспорта в 2 трлн рублей

На обновление городского транспорта по всей стране потребуется 2,1 трлн руб. инвестиций. Об говорится в проекте комплексной программы развития городского общественного транспорта, с которым ознакомился «Коммерсантъ». Инициатором проекта стал ВЭБ.

На старте в программу войдут десять городов Екатеринбург, Пермь, Нижний Новгород, Саратов, Тверь, Воронеж, Волгоград, Челябинск, Новосибирск и Казань. Общий объем инвестиций в них составит 340 млрд руб., из которых 196 млрд руб. пойдут на обновление подвижного состава и 112 млрд руб. на реконструкцию инфраструктуры.

В документе отмечается, что 15% финансирования проекта обеспечат частные инвестиции, 25% — капитальный грант, а 60% — заемные средства. Объем софинансирования из федерального бюджета составит не более 30% от общего объема финансирования комплексной программы.

В Минпромторге сказали газете, что еще не получили проект, но готовы принять участие в работе. В Минфине заявили, что никаких решений по программе пока не принято. Минтранс участвует в обсуждении этих вопросов.

В августе ВЭБ предложил премьеру Дмитрию Медведеву направить средства фонда национального благосостояния (ФНБ) на обновление городского общественного транспорта. Председатель госкорпорации Игорь Шувалов заявлял, что они работают над соответствующим проектом совместно с Минфином, «Трансмашхолдингом» и «Синарой».