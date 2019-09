«Коммерсантъ»: ВЭБ оценил затраты на развитие общественного транспорта в 2 трлн рублей

Бизнес

«Теремок» добавит в меню блюда с искусственным мясом Beyond Meat

Сеть ресторанов быстрого питания «Теремок» добавит в меню блюда с котлетами из искусственного мяса от американского стартапа Beyond Meat. Об этом в своем Facebook сообщил основатель и гендиректор «Теремка» Михаил Гончаров.

Продажи котлет Beyond Meat в «Теремке» начнутся в октябре. Поначалу блюда с таким мясом появятся в нескольких ресторанах сети, в том числе в торговых центрах «Метрополис», «Атриум», «Авиапарк» и на Белой площади. Всего в тестировании будут участвовать 10 точек в Москве.

Гончаров отметил, что главное ограничение для массового внедрения продукции Beyond Meat – это цена. Котлета с пюре или блин с котлетой Beyond Meat будут стоить в «Теремке» минимум 449 руб. «Понятно, что по такой цене продукт в наших "Теремках" пока что не может быть конкурентоспособным, но, тем не менее, мы решили в самое ближайшее время запустить его на тест. Нам интересно, как будут приняты вкус и сама идея», – пояснил бизнесмен.

Стартап Beyond Meat, базирующийся в Лос-Анджелесе, был основан в 2009 г. Компания производит аналоги мяса из растительных ингредиентов, например изолята горохового белка и кокосового масла. Она продает растительные котлеты для бургеров, сосиски и фарш. В мае Beyond Meat провела IPO, среди инвесторов компании – Билл Гейтс, Леонардо Ди Каприо, сооснователь Twitter Биз Стоун и бывший гендиректор McDonald’s Дон Томпсон. В апреле с Beyond Meat начали сотрудничать российский ресторанный холдинг White Rabbit Family и компания Alianta Group.