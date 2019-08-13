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ВЭБ предложил потратить средства ФНБ на новый общественный транспорт

ВЭБ предложил направить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на обновление городского общественного транспорта. Об этом говорится в сообщении правительства по итогам встречи премьера Дмитрия Медведева и председателя ВЭБа Игоря Шувалова.

Шувалов отметил, что госкорпорация работает над этим проектом совместно с Минфином, «Трансмашхолдингом» и «Синарой». «С "Трансмашхолдингом" у нас есть хороший проект в Москве, и мы пытаемся этот опыт перенести на другие города. Будем просить вашего согласия задействовать для этих целей средства ФНБ», — сказал он Медведеву.

Ранее ВЭБ выбрал 100 городов, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, в которых будет развивать инфраструктуру. Шувалов уточнил, что сейчас госкорпорация изучает 109 проектов в 45 городах из этой сотни. Они касаются чистой воды, очистных сооружений, обновления системы транспорта, создания современного жилищного фонда и других вопросов. Для реализации проектов используются в том числе лизинговые инструменты, уточнил Шувалов.

Шувалов рассказал президенту о планах госкорпорации в апреле. До этого гендиректор «ВЭБ-Лизинга» Артем Довлатов говорил РБК, что ВЭБ решил реформировать свой лизинговый бизнес и отказаться от розничного портфеля «ВЭБ-Лизинга», в частности лизинга автомобилей, в пользу проектов в сфере экономики городов.