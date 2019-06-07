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ВЭБ и компания Ротенберга создали совместное строительное предприятие

ВЭБ.РФ и «Стройпроектхолдинг» Аркадия Ротенберга договорились создать совместное предприятие – крупнейшего игрока на рынке инфраструктурного финансирования и строительства, сообщает пресс-служба ВЭБа. Соответствующий меморандум о взаимопонимании и целях СП подписан на Петербургском международном экономическом форуме в присутствии председателя ВЭБа Игоря Шувалова.

Доля ВЭБа составит 50%, это создаст платформу для участия госкорпорации в реализации нацпроектов в области развития магистральной и городской инфраструктуры.

В сообщении отмечается, что стороны рассматривают расширение компетенций СП на другие сферы, в частности на строительство энергетической, портовой и железнодорожной инфраструктуры. Поэтому для совместного предприятия представляют интерес активы крупнейших игроков в этих отраслях: «ТЭК-Мосэнерго», «Трест Гидромонтаж» и группы компаний «1520».

В апреле «Ведомости» писали, что ВЭБ готовится стать серьезным участником рынка инфраструктурного строительства. Знакомые с ситуацией источники сообщали, что госкорпорация планирует приобрести более чем блокирующий пакет – «Мостотреста» Аркадия Ротенберга, а также значительную долю в ООО «Группа компаний «1520» Алексея Крапивина (28,33%) и его партнеров. Таким образом, создание совместного предприятия с компанией Ротенберга стало реализацией этих планов.