Кто заработал на благоустройстве российских городов

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













В каждом городе «Стрелка» старалась сотрудничать с местными архитекторами и вовлекать в обсуждение местных жителей. На фото – центральная улица Грозного Елена Афонина / ТАСС

«Приехала девушка, показала схему. Я ей сказал, что в ближайшие несколько лет у нас эта работа не планируется. И вообще, нужно подавать свои заявки на конкурс, а не ловить губернатора за рукав посреди улицы» – так описывает губернатор Калужской области Анатолий Артамонов знакомство с КБ «Стрелка» по госпрограмме «Формирование комфортной городской среды».

Это было в 2017 г., «Стрелка» разрабатывала для Калуги проект набережной реки Яченки. Минстрой РФ тогда обещал грандиозную программу благоустройства, а «Стрелка» была ответственной за общественные пространства в 40 городах. За два года на программу потрачено больше 100 млрд руб. из бюджетов разных уровней. Однако, несмотря на потраченные миллиарды, похвастать особо нечем: деньги были размазаны по 3000 муниципалитетов, большинство из них на полученные деньги смогли разве что положить асфальт в нескольких дворах. А проекты «Стрелки», которые должны были стать самой прогрессивной частью программы, реализованы меньше чем на 15%, хотя на эти и другие проекты за последние три года КБ получило около 4,6 млрд руб. «Ведомости» разобрались, зачем запускалась программа и кто на ней заработал.

Как родилась «Стрелка»