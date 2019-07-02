Экономика / Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4845 от 02.07.2019 под заголовком: Парки и дворы за 100 млрд руб.

Кто заработал на благоустройстве российских городов

На программу за два года потрачено более 100 млрд рублей

«Приехала девушка, показала схему. Я ей сказал, что в ближайшие несколько лет у нас эта работа не планируется. И вообще, нужно подавать свои заявки на конкурс, а не ловить губернатора за рукав посреди улицы» – так описывает губернатор Калужской области Анатолий Артамонов знакомство с КБ «Стрелка» по госпрограмме «Формирование комфортной городской среды».

Это было в 2017 г., «Стрелка» разрабатывала для Калуги проект набережной реки Яченки. Минстрой РФ тогда обещал грандиозную программу благоустройства, а «Стрелка» была ответственной за общественные пространства в 40 городах. За два года на программу потрачено больше 100 млрд руб. из бюджетов разных уровней. Однако, несмотря на потраченные миллиарды, похвастать особо нечем: деньги были размазаны по 3000 муниципалитетов, большинство из них на полученные деньги смогли разве что положить асфальт в нескольких дворах. А проекты «Стрелки», которые должны были стать самой прогрессивной частью программы, реализованы меньше чем на 15%, хотя на эти и другие проекты за последние три года КБ получило около 4,6 млрд руб. «Ведомости» разобрались, зачем запускалась программа и кто на ней заработал.

Как родилась «Стрелка»

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике