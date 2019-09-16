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Кредитная нагрузка россиян в большинстве регионов превысила пик 2014 года

Ведомости
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Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов уже превысила пик 2013–2014 гг., говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике. Такая высокая кредитная нагрузка сдерживает рост кредитования населения, отмечает регулятор.

Во всех федеральных округах темпы роста розничного кредитования в мае – июле замедлялись, наиболее значительно – в Приволжском, Уральском и Сибирском. В большинстве регионов показатели прироста кредитного портфеля физлиц находились в диапазоне от 15% до 27–28%. Значительно выше темпы прироста остаются в Крыму и Севастополе – 65 и 81% соответственно. Это связано с догоняющим характером роста потребительского кредитования в этих регионах, пояснил ЦБ.

По итогам первой половины 2019 г. коэффициент обслуживания кредитов уже достиг пика 2014 г. в 10,4%, сообщал ранее регулятор. О том, что долговая нагрузка населения в этом году достигнет максимума пятилетней давности или даже его превзойдет, предупреждала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

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Политика
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Путин и Эрдоган прокомментировали атаку дронов на Saudi Aramco

Ведомости
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Президент России Владимир Путин предложил Саудовской Аравии закупить российские зенитно-ракетные комплексы С-300 или С-400, чтобы защищать свои территории. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Вопрос, связанный с атакой дронов на национальную нефтяную компанию Саудовской Аравии Saudi Aramco, на встрече не обсуждался, отметил Путин. Отвечая на вопрос о позиции России по этой ситуации, он сказал, что в Йемене серьезная гуманитарная катастрофа, и призвал помогать стране. По его мнению, лучшим способом разрешения конфликта станут договоренности между всеми сторонами, вовлеченными в него.

Рухани заявил, что Йемен был вынужден ответить Саудовской Аравии. «Когда наступит спокойствие в Йемене, тогда нефть можно будет спокойно добывать в регионе», – сказал он. Эрдоган добавил, что если вспомнить, кто первый сбросил бомбы на Йемен, то можно сразу найти ответ о причине произошедшего в Саудовской Аравии.

Атака на нефтяные месторождения Хураис и Абкаик Saudi Aramco была совершена в ночь на 14 сентября. Ответственность за нее взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Из-за нападения Saudi Aramco пришлось вдвое сократить добычу нефти, что привело к резкому росту цен на нефть.

В Йемене с августа 2014 г. продолжается противостояние между правительственными силами и повстанцами-хуситами. В марте 2015 г. к конфликту подключилась международная коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией.

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Политика
Новости

Эрдоган предложил построить «город беженцев» на границе с Сирией

Ведомости
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Турция готова построить город для беженцев в приграничной зоне с Сирией, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с российским и иранским коллегами Владимиром Путиным и Хасаном Рухани.

«На протяжении всей нашей границы мы не позволим образования террористического коридора. Мы можем построить город для беженцев, коридор мира. Мы обеспечим стабильность и мир для беженцев», – подчеркнул турецкий лидер. Он добавил, что Турция приняла уже миллионы беженцев, но большей нагрузки не выдержит.

В будущем беженцам из Сирии нужно обеспечить возможность вернуться в родные края, считает Эрдоган. «В этом плане будет коридор мира, который будет иметь большое значение. Хочу отметить, что если этот коридор будет образован, возможно возвращение 2 млн беженцев», – оценил он. Благодаря созданию коридора можно будет предотвратить разделение Сирии, выразил уверенность турецкий президент.

В Сирии с 2011 г. идет гражданская война. В конфликте участвуют правительственные силы президента Башара Асада, светская вооруженная оппозиция и группировки исламистов. МИД России оценивал общее число сирийских беженцев в мире в 4,6 млн человек.

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Технологии
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Чистая прибыль HeadHunter выросла почти на 70%

Ведомости
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Чистая прибыль российской рекрутинговой компании HeadHunter в первом полугодии 2019 г. выросла на 67% до 514 млн руб., отчиталась компания. Выручка компании выросла на 28,5% до 3,58 млрд руб. Показатель EBITDA – на 37,5% до 1,5 млрд руб. Выручка компании в отдельно взятом II квартале выросла на 25,7% до 1,9 млрд руб., чистая прибыль упала на 14,4% до 275,2 млн руб. Показатель EBITDA вырос на 8,6% до 756 млн руб.

Сейчас HeadHunter занимает больше половины российского рынка сервисов по подбору персонала по выручке и числу вакансий. По данным платформы веб-аналитики SimilarWeb, HeadHunter занимает 3-е место в мире по популярности в рейтинге сайтов в сфере трудоустройства после сайтов indeed.com и jooble.org. Компания намерена расширяться в России, в том числе за счет небольших городов и скупки конкурентов.

9 мая 2019 г. HeadHunter Group PLC провела IPO на NASDAQ, разместив американские депозитарные акции (ADS, каждая соответствует одной обыкновенной акции) по верхней границе диапазона – $13,5. За первые два дня стоимость акций компании выросла на 24% до $16,75.

Инвесторы позитивно отреагировали на отчетность российского рекрутера: акции компании выросли на 5% до $21, капитализация компании превысила $1 млрд.

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Политика
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Правительство утвердило порядок выплат журналистам за работу в горячих точках

Ведомости
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Правительство утвердило порядок компенсаций в случае гибели журналиста или причинения вреда его здоровью при работе в горячей точке. Об этом говорится в постановлении, которое есть в распоряжении «Ведомостей». Его подлинность подтвердил федеральный чиновник.

В случае смерти корреспондента компенсация составит не менее 2 млн руб. В случае причинения вреда здоровью, повлекшего утрату трудоспособности более чем на 90%, компенсация составит не менее 1 млн руб.; в случае причинения вреда здоровью, повлекшего утрату трудоспособности менее чем на 90%, – не менее 100 000 руб. за каждые 10% степени утраты профессиональной трудоспособности.

Выплата компенсаций возложена на редакцию, отправившую журналиста в горячую точку. Деньги должны быть выплачены в течение месяца с момента предоставления необходимых документов, подтверждающих произошедшее. Компенсации будут выдаваться независимо от выплат, предусмотренных законом об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму депутатами в июле 2014 г., но первое чтение прошел лишь спустя два года. В декабре 2018 г. его подписал президент Владимир Путин. В начале сентября документ вступил в силу. Закон, в частности, обязывает редакции получать письменное согласие сотрудника на работу в особых условиях.

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Финансы
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Санкт-Петербургская биржа запустит торги деривативами на иностранные акции

Ведомости
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Совет директоров Санкт-Петербургской биржи поручил ее гендиректору Евгению Сердюкову до 1 ноября подготовить предложения по организации торгов деривативами на иностранные акции и развитию рынка IPO российских компаний, следует из сообщения биржи.

Введение деривативов позволит участникам торгов существенно расширить набор используемых стратегий и возможности по управлению рисками, а также снизить транзакционные издержки при работе с акциями, пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе биржи. О конкретных видах деривативов и базовых активов можно будет говорить после согласования концепции советом директоров, добавили в пресс-службе.

Санкт-Петербургская биржа – крупнейшая в России площадка по организации торгов иностранными ценными бумагами. Сделки заключаются в рамках российского правового поля, расчеты происходят в долларах США.

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Технологии
Новости

Треть крупных российских компаний столкнулась с утечкой данных в 2019 году

Ведомости
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В 2019 г. с утечками данных столкнулись 34% крупных и 27% небольших компаний в России, сообщила пресс-служба «Лаборатории Касперского». Эти показатели значительно выше аналогичных за прошлый год.

К небольшим компаниям эксперты отнесли те, в которых работают не более 50 человек. Число утечек в таких компаниях выросло по сравнению с результатами исследования 2018 г. на 12 процентных пунктов.

Похожая тенденция наблюдается и в крупном бизнесе. Согласно опросу 2018 г., с утечкой сталкивалась каждая четвертая корпорация, а по итогам исследования 2019 г. – уже каждая третья.

Эксперты связали рост числа утечек с недостаточными мерами в области кибербезопасности. «Небольшие компании часто сфокусированы на росте своего бизнеса, кибербезопасность не входит в число их приоритетов», – пояснил Андрей Данкевич, руководитель направления маркетинга для малого и среднего бизнеса «Лаборатории Касперского».

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Бизнес
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Forbes: российские бизнесмены стали лидерами по росту капитала за день

Ведомости
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Российские бизнесмены в понедельник, 16 сентября, стали лидерами по росту состояния, свидетельствуют данные рейтинга богатейших людей мира Forbes Real Time, который обновляется в режиме реального времени.

Первое место по росту капитала занял совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. Его состояние за день увеличилось на $527 млн, или 2,5%, – до $21,6 млрд. Второе и третье места заняли совладельцы «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко соответственно. Состояние Михельсона выросло на $412 млн, или 1,57%, и составило $26,6 млрд. Состояние Тимченко увеличилось на $391 млн, или 1,77%, – до $22,5 млрд.

В рейтинге 200 богатейших бизнесменов России за 2019 г., составленном Forbes, Михельсон занимает первое место, Алекперов – третье, а Тимченко – пятое.

В ночь на 14 сентября 10 дронов совершили атаку на нефтяные месторождения Хураис и Абкаик в Саудовской Аравии. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Саудовской Аравии пришлось сократить добычу нефти, что привело к взлету цен на сырье. Нефть марки Brent сразу же подорожала на 19% до $71,95/баррель против $60,22 на закрытие торгов в пятницу. Котировки нефти марки WTI выросли на 17,4% до $64,4/баррель против $54,85. Это рекордный на открытии торгов рост цен на нефть с 1988 г.

Политика
Новости

Москалькова пообещала изучить дело Устинова, осужденного за акцию 3 августа

Ведомости
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Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова проверит материалы по делу осужденного на три с половиной года актера Павла Устинова, задержанного в центре Москвы 3 августа. Омбудсмен рассказала, что получала обращения по поводу дела Устинова, но без материалов дела, сообщает «Интерфакс».

«Я запросила материалы, чтобы изучить подробнее, сделать свои выводы, составить ходатайства в адрес прокурорского надзора и ведомственного контроля по линии судебной системы по делу Устинова», – пояснила Москалькова.

Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил 24-летнего актера Устинова к трем годам и шести месяцам колонии общего режима. Суд признал его виновным в применении насилия к росгвардейцу на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы. В этот день в столице прошли протесты против действий московских избиркомов, отказавших оппозиционным кандидатам в регистрации на выборы в Мосгордуму.

Сам Устинов отрицал вину и настаивал, что не участвовал в митинге, а на Пушкинской площади ждал встречи с другом. Агентство напоминает, что суд отказался рассмотреть видео с задержанием актера. Как заявляли журналисты, на нем Устинов стоит в наушниках и с телефоном в руках и не видит, как на него бегут сотрудники правоохранительных органов. В какой-то момент правоохранители сталкиваются с молодым человеком, поднявшим руки. Ранее за Устинова публично вступился художественный руководитель московского театра «Сатирикон» Константин Райкин.

Технологии
Новости

Сноуден предостерег чиновников от использования WhatsApp и Telegram

Ведомости
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Использование мессенджеров WhatsApp и Telegram небезопасно, заявил в интервью французской радиостанции France Inter бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США (АНБ) Эдвард Сноуден.

Корреспондент радиостанции рассказал, что французский премьер Эдуар Филипп переписывается с министрами в WhatsApp, а президент Эмманюэль Макрон – в Telegram. Журналист спросил Сноудена, не рискованно ли это. Сноуден ответил, что обе эти программы лучше, чем sms или телефон без шифрования, но использовать их «очень рискованно, если вы премьер-министр».

По словам Сноудена, Facebook «слой за слоем» снимает защиту с WhatsApp, обещая при этом, что не будет слушать разговоры пользователей, потому что они зашифрованы. Вместо WhatsApp и Telegram он посоветовал использовать Signal или Wire.

В 2016 г. Сноуден написал на своей странице в Twitter, что WhatsApp безопаснее Telegram. Основатель Telegram Павел Дуров поспорил с ним, отметив, что WhatsApp хранит всю переписку в незашифрованном виде. В мае 2019 г. Дуров снова раскритиковал WhatsApp за проблемы с безопасностью. Он предположил, что компания может намеренно оставлять уязвимости в мессенджере по требованию ФБР.

Политика
Новости

Мэрия Москвы ответила на публикацию Навальным данных об онлайн-голосовании

Ведомости
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Данные, опубликованные оппозиционером Алексеем Навальным, не являются данными электронного голосования в Мосгордуму. Об этом РБК заявил заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.

Ранее 16 сентября Навальный заявил на своем сайте, что в распоряжении основанного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оказался полный список избирателей, зарегистрированных и допущенных к онлайн-голосованию на выборах в Мосгордуму. Перечень, по словам политика, представляет собой «текстовый и незашифрованный файл» и состоит из 12 000 имен. «То, что список оказался у нас, еще раз доказывает: система "электронного голосования" и близко не обладает должным уровнем безопасности», – подчеркнул Навальный, назвав онлайн-голосование «обкаткой еще одной схемы вбросов голосов за «Единую Россию».

«По формату записи это не данные электронного голосования, а откуда, из каких систем такие данные у Навального, это мы сейчас выясняем», – сказал Костырко. По его словам, у мэрии «совершенно другой формат записи». Хотя упомянутые в посте оппозиционера люди и могут быть участниками онлайн-голосования, их данные он получил не из базы мэрии, подчеркнул чиновник.

Костырко не исключил, что информация могла утечь: у департамента информационных технологий есть список личных кабинетов участников онлайн-голосования, который также есть в Мосгоризбиркоме и в ТИК. Кроме того, сказал он, у председателей УИК есть списки избирателей, голосующих на данном участке.

8 сентября проходил единый день голосования, в частности состоялись выборы депутатов Мосгордумы. В трех избирательных округах можно было проголосовать онлайн. Утром в ходе электронного голосования произошел сбой. Явка на онлайн-голосовании достигла 92,3%, в то время как целом в Москве она составила 21,77%.

Технологии
Новости

Росстат сообщил о DDoS-атаке на свой обновленный сайт

Ведомости
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Обновленный сайт Росстата подвергся DDOS-атаке, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Отмечается, что специалисты работают над восстановлением его работоспособности.

«С 10 до 12 утра сайт Росстата подвергся DDOS-атаке. В настоящее время обновленный сайт Федеральной службы государственной статистики работает неустойчиво», – говорится в сообщении.

Новый сайт Росстата был запущен в эксплуатацию летом 2019 г. До 13 сентября он работал в тестовом режиме, а с 14 сентября Росстат полностью перешел на новую версию сайта.

Счетная палата в августе опубликовала результаты мониторинга трат Росстата на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android. Контрольное ведомство указало, что приложения Росстата в App Store и Google Play так и не появились.

Контракт на работы по обновлению дизайна сайта и созданию приложений был заключен с ЗАО «Ланит», сумма составляла 65 млн руб. «Росстатом приняты и оплачены работы, не в полной мере соответствующие техническим требованиям контракта», – сообщалось в материалах Счетной палаты. Однако в пресс-службе компании «Ланит» отмечали, что все работы в рамках контракта с Росстатом были выполнены в установленные сроки, писал «Коммерсантъ». Компания настаивала, что сайт был запущен, хотя и в тестовом режиме, а приложения Росстата проходили в тот момент проверку и регистрацию в App Store и Google Play.

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