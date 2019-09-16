Кредитная нагрузка россиян в большинстве регионов превысила пик 2014 года
Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов уже превысила пик 2013–2014 гг., говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике. Такая высокая кредитная нагрузка сдерживает рост кредитования населения, отмечает регулятор.
Во всех федеральных округах темпы роста розничного кредитования в мае – июле замедлялись, наиболее значительно – в Приволжском, Уральском и Сибирском. В большинстве регионов показатели прироста кредитного портфеля физлиц находились в диапазоне от 15% до 27–28%. Значительно выше темпы прироста остаются в Крыму и Севастополе – 65 и 81% соответственно. Это связано с догоняющим характером роста потребительского кредитования в этих регионах, пояснил ЦБ.
По итогам первой половины 2019 г. коэффициент обслуживания кредитов уже достиг пика 2014 г. в 10,4%, сообщал ранее регулятор. О том, что долговая нагрузка населения в этом году достигнет максимума пятилетней давности или даже его превзойдет, предупреждала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.