Статья опубликована в № 4889 от 02.09.2019 под заголовком: Долги станут проблемой
Отношение платежей по кредиту к доходам населения близится к пику
Но эксперты боятся внезапной остановки кредитования
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Банки увеличивают выдачу ипотеки и уменьшают – необеспеченных кредитов
Максим Стулов / Ведомости
За первую половину 2019 г. коэффициент обслуживания кредитов вырос с 9,9 до 10,4%, сообщил в пятницу ЦБ. Основной вклад внесли необеспеченные потребительские кредиты: коэффициент обслуживания долга по ним вырос с 8,3 до 8,8% и приблизился к пику 2014 г. (9,3%). Долговая нагрузка людей в 2019 г. достигнет пика 2014 г. или даже его превзойдет, предупреждала в июне первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
Во второй половине 2019 г. потребительские кредиты будут расти, возможно, рост даже ускорится, полагал ЦБ. Из-за повышения надбавок к коэффициентам риска с 1 октября (будут зависеть не только от полной стоимости кредита, но и от долговой нагрузки заемщика) банки могут временно увеличить кредитование, писал ЦБ.
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