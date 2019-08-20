Розничное кредитование растет все медленней

Банки увеличивают выдачу ипотеки и уменьшают – необеспеченных кредитов, сообщает ЦБ Евгений Разумный / Ведомости

Кредитование населения продолжает расти, но все медленней: в июле в месячном сопоставлении – только на 1,2%, всего кредитов выдано на 16,5 трлн руб., сообщил ЦБ. Замедление наблюдается четвертый месяц подряд: в июне рост составил 1,4%, в мае – 1,6%, в апреле – 2%.

Просроченная задолженность за июль увеличилась на те же 1,2%, но ее прирост сконцентрирован в небольшом числе банков, указывает ЦБ.

В годовом сопоставлении рост кредитования населения тоже слегка замедлился: за семь месяцев 2019 г. – на 11%, в то время как за тот же период 2018 г. – на 11,6%.

Банки увеличивают выдачу ипотеки и уменьшают – необеспеченных кредитов, информирует ЦБ, но данных за июль не приводит. Это может быть отложенный эффект от мер, направленных на сдерживание роста необеспеченного кредитования и ипотечных кредитов с небольшим первым взносом, считает ЦБ.

Весь кредитный портфель банков едва вырос в июле – на 0,2% в месячном сопоставлении – и составляет теперь 50 трлн руб. (с учетом валютной переоценки). В июне рост был чуть быстрей – 0,6%. Прирост кредитования в основном обеспечил розничный сегмент, хотя кредитование замедляется и там, указывает ЦБ.

Лидер рынка Сберанк призывал не бояться пузыря на рынке потребительского кредитования: оно растет, потому что растут зарплаты и снижаются ставки.

С мнением банка не согласен министр экономического развития Максим Орешкин: отношение платежа к доходам (PTI) выше 60% у трети заемщиков (данные ЦБ), и это ненормально.

ЦБ длительное время поэтапно действовал, чтобы охладить кредитную экспансию в потребительском сегменте – постепенно повышал коэффициенты риска, объясняет главный аналитик «БКС премьера» Антон Покатович. «С 1 октября «калибр» его инструментария увеличится: ЦБ вводит показатель долговой нагрузки, и весь набор инструментов позволит необеспечнному кредитованию замедляться и далее», – считает он.

В январе – июле 2019 г. банки заработали 1,178 трлн руб. – в 1,5 раза больше, чем в тот же период прошлого года. Рост прибыли в первом полугодии 2019 г. (1005 млрд руб.) по сравнению с тем же периодом прошлого года (634 млрд руб.) связан с сокращением расходов на формирование резервов из-за корректировок в соответствии с МСФО 9, объясняет ЦБ – без этих корректировок чистые расходы на доформирование резервов в первом полугодии 2019 г. составили бы около 694 млрд руб. вместо фактических 269 млрд руб., что сопоставимо с расходами на формирование резервов в первом полугодии 2018 г.