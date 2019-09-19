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Экономика
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Минэкономразвития займется гуманитарными проектами на территории СНГ и ЕАЭС

Ведомости
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В Министерстве экономического развития могут создать подразделение, которое займется гуманитарными и общественными проектами на территории СНГ и ЕАЭС, сообщает РБК. Об этом также сообщил «Ведомостям» собеседник, близкий к министерству. В ведомстве на запрос «Ведомостей», отправленный 18 сентября, не ответили.

По словам собеседника «Ведомостей», новое подразделение будет курировать заместитель министра Михаил Бабич. Он был назначен на эту должность в июне 2019 г., до этого несколько месяцев работал послом России в Белоруссии. На нынешней должности Бабич курирует вопросы интеграции с Белоруссией, ЕврАзЭС и СНГ, говорил министр экономического развития Максим Орешкин.

По словам близкого к министерству собеседника «Ведомостей», возглавить новое подразделение может главный советник департамента по взаимодействию с институтами защиты прав граждан и развитию гражданского общества управления президента по общественным проектам (УОП) Яна Лантратова.

Переход в правительство согласован между УОП и профильным ведомством, утверждает собеседник. До назначения она работала ответственным секретарем президентского совета по правам человека (СПЧ). Лантратова от комментариев по поводу кадровых изменений отказалась.

Собеседник «Ведомостей», близкий к администрации президента, отметил, что усилить проектную работу в гуманитарном направлении действительно планируется, сейчас идет подбор кадров.

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Политика
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Следователи проводят обыск в доме издателя The New Times Ирены Лесневской

Ведомости
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Следователи пришли с обыском в дом основательницы телеканала РЕН-ТВ и издателя журнала The New Times Ирены Лесневской, сообщила в Twitter преподаватель факультет коммуникаций, медиа и дизайна ВШЭ и журналист Анна Качкаева.

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Финансы
Новости

АСВ обвинило Беджамова в создании схемы перевода активов на офшор

Ведомости
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Агентство по страхованию вкладов (АСВ) ищет новые способы взыскать активы экс-владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова, пишет РБК со ссылкой на материалы дела. По информации издания, агентство просит суд признать сделки с недвижимостью банкира в Британии и Франции фиктивными. В частности, претензии АСВ касаются офшора Clement Glory, в залоге у которого находится британская недвижимость Беджамова. Помимо этого Clement Glory купил у банкира виллу во Франции. Эти активы оцениваются в $30 млн, отмечает РБК.

Как уточняет издание, АСВ считает эти сделки с недвижимостью фиктивными и просит суд привлечь офшор в качестве ответчика к судебному процессу.

Внешпромбанк, пытающийся взыскать с банкира $1,75 млрд в Высоком суде Лондона, весной добился ареста активов Беджамова. В дополненных требованиях АСВ к офшору (копия документа имеется у РБК) говорится, что уже после решения суда стало известно, что спорная недвижимость обременена долгом перед офшором.

ЦБ отозвал лицензию у Внешпромбанка в январе 2016 г. Причиной отзыва лицензии регулятор назвал вывод активов руководством банка на протяжении долгого времени, а также «систему фальсификации отчетности». ЦБ счел невозможной санацию банка, после чего он был признан банкротом. Дыра во Внешпромбанке на момент отзыва лицензии составляла 216 млрд руб. Возглавлявшая правление банка Лариса Маркус признала вину и была приговорена к девяти годам колонии за хищение более 114 млрд руб. Беджамов на данный момент проживает за границей. АСВ пытается взыскать с него $1,75 млрд за нанесенный банку ущерб. Сейчас Беджамову запрещены единовременные траты свыше 50 000 фунтов стерлингов ($61 500) без специального разрешения. Ему запрещено покидать территорию Англии и Уэльса.

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Финансы
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Минюст подготовил концепцию закона о досудебном возврате задолженности физлиц

Ведомости
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Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) разработал концепцию закона, предполагающего «установление обязательного досудебного порядка возврата просроченной задолженности» граждан, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. По информации издания, в соответствии с подготовленным документом в реестр ФССП будут включать не только коллекторов, но и сами кредитные организации, микрофинансовые компании, ломбарды, операторы связи, управляющие компании ЖКХ и другие организации. Внесение в реестр позволит звонить должнику, встречаться с ним, напоминать ему о долге при помощи электронной почты, а также использовать «робота-коллектора». Без включения в реестр уведомлять должника можно будет только с помощью почтовых сообщений, электронной почты или через «личный кабинет».

Включенные в реестр организации должны будут хранить на протяжении двух лет аудиозаписи разговоров с должниками. Их также обязуют страховать ответственность за причинение убытков должнику.

Как отмечает издание, концепция закона «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц» в соответствии с «дорожной картой» по реализации механизма «регуляторной гильотины» должна прийти на смену действующему сейчас закону о взыскании долгов физических лиц (230-ФЗ). Новый законопроект должен быть подготовлен и внесен на рассмотрение в правительство до конца года.

Согласно разработанной концепции, взыскатель сможет подать в суд иск только в том случае, если должник, не погасит долг в течение месяца после получения предложения о возврате просрочки. Авторы документа считают, что такой механизм будет гарантировать соблюдение прав граждан, сократит число споров в судах, «что снизит нагрузку на судебные органы и ФССП». На данный момент кредитор имеет право обратиться в суд с любого дня просрочки.

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Политика
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Болтон на закрытой встрече раскритиковал внешнюю политику Трампа

Ведомости
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Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на закрытой встрече в Нью-Йорке раскритиковал внешнюю политику главы государства Дональда Трампа, пишет газета Politico со ссылкой на источники. По их информации, на закрытом приеме Гейтстоуновского института Болтон назвал решение президента США пригласить лидеров радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в загородную резиденцию в Кэмп-Дэвиде «ужасным сигналом».

По мнению Болтона, такое приглашение является неуважением к жертвам теракта 11 сентября. Как отмечает газета, встреча с лидерами «Талибана» так и не состоялась. Американские власти отменили ее проведение после гибели мирных жителей во время теракта, устроенного талибами в Кабуле.

Экс-советник также назвал любого рода переговоры с властями Северной Кореи и Ирана «обреченными на провал» из-за отсутствия каких-либо признаков предстоящего отказа от ядерного оружия. Тегеран и Пхеньян заинтересованы в проведении переговоров только ради снятия санкций, говорил на встрече Болтон.

В свою очередь отказ Трампа отреагировать на действия иранских вооруженных сил, сбивших в июне американский беспилотник, «подготовил почву» для дальнейших «агрессивных действий» Тегерана, пишет Politico. По мнению Болтона, если бы последовал ответ со стороны США, то нападения на нефтяные объекты Саудовской Аравии не произошли бы. Болтон рассказал, что запланированный ответ прошел все стадии согласования в Белом доме. Трамп «в самую последнюю минуту, не сказав никому, решил не делать этого», — передает слова Болтона издание.

Один из присутствовавших на мероприятии рассказал Politico, что Болтон критиковал Трампа, не называя его имени и фамилии.

Трамп отправил Болтона в отставку на прошлой неделе. Президент назвал причиной отставки совершенные Болтоном ошибки и отсутствие у него общего языка с представителями Белого дома. Временно исполняющим обязанности советника Трампа по нацбезопасности был назначен заместитель Болтона Чарльз Капперман. Болтон занял пост советника американского президента 9 апреля 2018 г. Ранее этот пост занимал Герберт Макмастер. 

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Бизнес
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«Коммерсантъ»: власти сохранят санкционные льготы для госкомпаний до 2021 года

Ведомости
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Правительство собирается продлить до 2021 г. действующую на данный момент норму Налогового кодекса, позволяющую попавшим под санкции госкомпаниям не платить налог на прибыль при продаже долей своих дочерних структур, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По их информации, главным лоббистом продления нормы является «Роснефть».

Санкционная поправка (пункт 57 статьи №251) была внесена в Налоговый кодекс в 2017 г., вступила в силу в 2018 г., отмечает газета. Она распространяется только на госкомпании, доля государства в которых прямо или косвенно составляет не менее 50%. При этом речь идет о госкомпаниях, попавших именно под финансовые санкции, ограничивающие расчеты и финансовые операции, привлечение займов или финансирование сделок с ценными бумагами. Действие нормы сейчас установлено до конца 2020 г.

«Минфин поддерживает продление действия этой нормы. Такие поправки будут подготовлены, вероятнее всего, в весеннюю сессию Госдумы»,— заявил изданию представитель Минфина.

По словам источников, продление нормы уже обсуждалось в думском комитете по бюджету и налогам при рассмотрении поправок к Налоговому кодексу. Использовать льготы смогут ВЭБ, ВТБ, «Ростех», «Транснефть» и другие госкомпании, отмечает газета. ВЭБ имеет непрофильные активы, которые он собирается продать, а в свою очередь «Ростех» ищет инвесторов для гражданского дивизиона ОАК, напоминает газета.

В апреле этого года премьер Дмитрий Медведев допустил, что санкции могут быть основанием для смягчения подхода правительства в отношении дивидендной политики компаний с госучастием. Дивидендная политика может меняться в зависимости от преследуемых правительством целей. «Мы остановились на цифре в 50%, и я не так давно утвердил специальное решение, но оно имеет и исключения», – говорил Медведев.

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Политика
Новости

Участник выборов в Мосгордуму оспорил в суде результаты электронного голосования

Ведомости
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Участвовавший в выборах в Мосгордуму Роман Юнеман (занял второе место в 30-м округе) обратился в Чертановский суд Москвы с требованием отменить результаты голосования на электронном участке 5003. Об этом он сообщил в Faceboоk.

По словам Юнемана, с помощью этого иска он хочет добиться отмены результатов голосования в своем округе, а также проведения независимой экспертизы электронного голосования.

Ранее Мосгоризбирком отклонил жалобу Юнемана. Он просил признать недействительными итоги голосования на электронном избирательном участке 5003, поскольку в день выборов там произошел технический сбой. В 30-м округе победила поддерживаемая властями Маргарита Русецкая. Юнеман лидировал при подсчете голосов, пока не были обнародованы результаты электронного голосования.

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов ранее заявил, что ни одной жалобы от избирателей, наблюдателей и членов комиссий на голосование на электронных участках не поступало.

Как прошли выборы в Мосгордуму

Экономика
Новости

ФРС США снизила процентную ставку

Ведомости
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Федеральная резервная система (ФРС) США снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов – с 2–2,25% до 1,75–2% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

Ставка была снижена из-за влияния глобальных изменений на перспективы развития экономики и сдержанного инфляционного давления, отмечается в сообщении. Федрезерв в дальнейшем продолжит следить за ситуацией в экономике и будет действовать в зависимости от обстоятельств.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение ФРС, заявив, что регулятор снова потерпел неудачу. Ранее он призывал ФРС снизить ставку до нуля или ниже, чтобы начать рефинансировать долг.

В июле ФРС впервые за 10 лет решила опустить ставку. Тогда она также была снижена на 25 базисных пунктов. Регулятор объяснил решение «неопределенностью» из-за слабости мировой экономики и тлеющих торговых конфликтов.

Политика
Новости

Киев назвал условия для предоставления особого статуса Донбассу

Ведомости
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Украинская делегация не имеет принципиальных претензий к «формуле Штайнмайера», которую отказалась подписывать, однако она может быть реализована только при определенных условиях, написала в Faceboоk Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Украине Леонида Кучмы. В качестве условий она, в частности, назвала полное прекращение огня в Донбассе, обеспечение эффективного мониторинга ОБСЕ, выведение с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники, разведение сил вдоль всей линии соприкосновения.

При этом, по мнению украинской стороны, Россия на встрече контактной группы заблокировала определение возможной даты разведения сил. Позиция Москвы ставит под угрозу безопасность в Донбассе, отметила Олифер. Украина же, по ее словам, на встрече подтвердила готовность к разведению сил.

Ранее представитель России на переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в нарушении договоренностей «нормандской четверки». По его мнению, украинская делегация, отказавшись подписывать документ по «формуле Штайнмайера», сорвала переговоры о разведении сил в Донбассе и поставила под угрозу проведение встречи лидеров «нормандской четверки».

«Формула Штайнмайера» названа по имени действующего президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей: на временной основе – до выборов и на постоянной – после их проведения и доклада ОБСЕ об их итогах.

Политика
Новости

Саудовская Аравия показала обломки атаковавших нефтяные месторождения дронов

Ведомости
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Атаку на два месторождения саудовской государственной компании Saudi Aramco совершили 25 дронов и ракет. Об этом на пресс-конференции заявил официальный представитель министерства обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малки, продемонстрировав обломки дронов, передает Reuters.

«Атака была совершена с севера и, безусловно, спонсировалась Ираном. Доказательства, которые вы видите перед собой, делают это утверждение бесспорным», – подчеркнул он. Турки аль-Малки добавил, что это была атака «не на Saudi Aramco или Саудовскую Аравию, это была атака против международного сообщества, всей мировой экономики, международной торговли» (цитата по CNBC).

Турки аль-Малки заявил, что атака не могла быть совершена йеменскими хуситами-повстанцами, которые взяли на себя ответственность за атаку. Это за пределами их возможностей, подчеркнул он.

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что поручил «существенно усилить» санкции против Ирана. Позже он заявил, что раскроет подробности о новых ограничительных мерах в течение 48 часов, передает Reuters.

Атака на месторождения Saudi Aramco произошла в ночь на 14 сентября. Компании пришлось вдвое сократить добычу нефти, что привело к резкому росту цен на нефть. Иран отрицает причастность к атаке. Обвинения Саудовской Аравии он называет беспочвенными.

В Йемене с августа 2014 г. продолжается противостояние между правительственными силами и повстанцами-хуситами. В марте 2015 г. к конфликту подключилась международная коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, которая поддерживает йеменское правительство. Хуситов поддерживает Иран.

Политика
Новости

В Киеве задержали угрожавшего взорвать мост мужчину

Ведомости
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В Киеве полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать мост через Днепр, сообщается на странице ведомства в Facebook.

Начальник киевской полиции Андрей Крищенко сообщил журналистам, что личность мужчины установлена, это бывший военнослужащий, передает «Интерфакс». По словам Крищенко, три месяца назад у мужчины изымали взрывчатку.

Неизвестный мужчина вечером 18 сентября заблокировал движение на мосту метро в Киеве, угрожал взорвать его и начал стрелять. Он из помпового ружья сбил полицейский квадрокоптер, который зафиксировал его лицо, рассказал во время брифинга мэр города Виталий Кличко. Следователи киевской полиции квалифицировали эти действия как подготовку к теракту. Кличко предположил, что мужчина находится под действием алкоголя или наркотиков. Его требования и мотивы не были понятны, добавил мэр.

Издание «ТhеБабель» выяснило, что захватившего мост мужчину зовут Алексей Белько. Ему 42 года, он уроженец поселка Форос в Крыму. Эту информацию «Стране.ua» подтвердили источник в прокуратуре Киева и бывший депутат Антон Геращенко.

Политика
Новости

В Москве подозреваемый во взятке полицейский застрелил своего коллегу

Ведомости
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Один полицейский погиб, а другой ранен в результате стрельбы, которую открыл их коллега. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве.

По данным ведомства, полицейские из отдела собственной безопасности в Московском метрополитене проводили задержание сотрудника патрульно-постовой службы. Тот открыл стрельбу, в результате которой один из полицейских, который проводил задержание, был тяжело ранен и скончался на месте, а второй госпитализирован в тяжелом состоянии.

Стрелявший задержан, отметило московское управление МВД.

Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, полицейские отдела собственной безопасности пытались задержать коллегу, которого подозревают во взятке.

По данным ТАСС, стрельба произошла около станции «Рязанский проспект».

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