Орешкин прокомментировал назначение Бабича своим заместителем
Министр экономического развития Максим Орешкин опубликовал на своей странице в Instagram фото с Михаилом Бабичем, который ранее был назначен его заместителем. «Усиливаем министерство тяжелой артиллерией!» – написал министр.
О назначении Бабича замминистра экономического развития стало известно в понедельник, 17 июня. Соответствующее распоряжение премьер Дмитрий Медведев подписал 15 июня.
В министерстве Бабич будет курировать взаимодействие с СНГ и вопросы, касающиеся Союзного государства России и Белоруссии. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Бабич «во многом будет заниматься координацией и организацией интеграционной работы».
Бабич с августа 2018 г. по апрель 2019 г. был послом Белоруссии. До этого он более шести лет занимал должность полпреда президента в Приволжском федеральном округе.