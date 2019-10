МВФ прогнозирует самый низкий рост мировой экономики за 10 лет

Бизнес

Структура «Росатома» может купить производителя лития в Чили

Структура «Росатома» – Uranium One Group (U1G) – может купить у канадской компании Wealth Minerals контрольную долю в проекте по производству лития в Чили, сообщается в пресс-релизе на сайте Wealth Minerals.

Между сторонами подписан меморандум о взаимопонимании. По нему U1G выкупит до 51% в чилийском проекте на месторождении Атакама. Коммерческие условия сделки пока не определены, отмечается в пресс-релизе.

Соглашение, если оно будет подписано, предполагает, что U1G сможет покупать 100% произведенного в рамках проекта лития. По меморандуму предусмотрен период due diligence.

Чили – крупнейший производитель лития в мире. Месторождение Atacama, в свою очередь, обеспечивает треть мирового выпуска этого металла.

Uranium One Inc. – одна из крупнейших мировых уранодобывающих компаний, зарегистрирована в Канаде. Основной акционер – Uranium One Holding N.V. и АО «Ураниум уан груп», входящие в дивизион Uranium One госкорпорации «Росатом».