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МВФ прогнозирует самый низкий рост мировой экономики за 10 лет

Темпы роста мировой экономики замедляются из-за геополитической напряженности и торговых войн между США и Китаем, говорится в октябрьском прогнозе Международного валютного фонда (МВФ). Также в числе причин замедления роста названы низкий рост производительности труда и старение населения в странах с развитой экономикой.

Согласно документу, в 2019 г. мировая экономика вырастет только на 3% – на 0,2 п. п. ниже июльского прогноза МВФ. Это станет самым низким показателем со времен кризиса 2008–2009 гг. «Это серьезный спад с 3,8% в 2017 г., когда мир был в синхронном подъеме», – говорится в документе.

При этом экономического спада следует ожидать и развитым, и развивающимся странам. Согласно прогнозу, в Бразилии, Мексике, России и Саудовской Аравии темпы роста в 2019 г. составят «примерно 1% или меньше». В материале уточняется, что ВВП России в этом году вырастет на 1,1% (на 0,1 п. п. ниже июльского прогноза). Прогноз по экономическому росту России на 2019 г. МВФ понижает уже третий раз. Предыдущие пересмотры прогноза были в июле и в январе (на 0,4 и 0,2 п. п. соответственно). Основной причиной в докладе называется пересмотр прогноза цен на нефть. На 2019 г. и 2020 г. цены в новом прогнозе снижены на $3,74 и $5,94 – до $61,78 и $57,94 за баррель соответственно.

МВФ прогнозирует, что в 2020 г. темпы роста мировой экономики должны ускориться до 3,4% (на 0,1 п. п. ниже июльского прогноза), но больших шансов на более значительное ускорение роста эксперты фонда не видят.