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Росстат объяснил рост реальных доходов россиян увеличением «серых» зарплат

Рост реальных доходов россиян в III квартале текущего года объясняется увеличением «серых» зарплат и низкой базой 2018 г., заявила пресс-служба Росстата. «Низкая база 2018 г. и рост других денежных доходов (то есть во многом "серой заработной платы") стали базовыми причинами того, что реальные располагаемые доходы в III квартале 2019 г. достигли 3%», – приводит ТАСС заявление ведомства.

Служба статистики 17 октября сообщила, что за III квартал 2019 г. реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции), по предварительным подсчетам, выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В годовом выражении за девять месяцев реальные доходы увеличились на 0,2%.

По данным Росстата, иные доходы от трудовой деятельности, включая «серую» зарплату, в III квартале выросли на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. При этом прочие денежные доходы россиян упали на 7,7%. В структуре доходов россиян за III квартал доля официальной зарплаты составила 56,4%, доходы от предпринимательской деятельности – 6,5%, от собственности – 4,4%. Доля иных доходов от трудовой деятельности при этом достигла 14,1% по сравнению с 7,8% в начале года, отметил Росстат.

Кроме того, в III квартале 2018 г. Росстат зафиксировал уменьшение денежных сбережений, которые тогда составили 148,2 млрд руб. при оттоке в 111,2 млрд руб. В июле – сентябре 2019 г., наоборот, был зафиксирован прирост сбережений: их сумма на счетах достигла 277,6 млрд руб.