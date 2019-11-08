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Оператор мусорной реформы недоволен изменениями тарифов на отходы

Российский экологический оператор (РЭО) не согласился с новым подходом правительства к определению единого тарифа для мусорных операторов. Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-служба РЭО.

Ранее стало известно, что правительство подготовило постановление, уточняющее правила единого тарифа для мусорных операторов. Документ, в частности, определяет правила расчета затрат на амортизацию и объясняет, как определять расчетную предпринимательскую прибыль: без учета расходов на плату за негативное воздействие на окружающую среду. Федеральная антимонопольная служба ожидает, что новый подход в ближайшее время позволит снизить тарифную нагрузку на население и компании.

РЭО не согласен с тем, как предлагается определять расчетную предпринимательскую прибыль, говорится в сообщении оператора. «Де-факто это решение снижает рентабельность компаний, работающих в сфере обращения с отходами, с 5 до 4%, в подавляющем большинстве случаев эти денежные средства могли быть реинвестированы в отрасль», – пояснил РЭО.

Другие изменения, которые содержатся в постановлении, по мнению оператора, носят технический характер, многие вопросы так и остались нерешенными.

Россия с 2019 г. перешла на новую систему обращения с отходами: регионы утвердили схемы, описывающие, как собирать мусор и что с ним делать, и выбрали отвечающих за это операторов (у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя отсрочка до 2022 г.). Тарифы для потребителей из-за этого выросли на 5,6% в среднем. После того как президент Владимир Путин призвал сдерживать рост тарифов, их начали пересматривать.