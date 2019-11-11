Экономика

Новости

РБК: миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора

Основной акционер НЛМК – миллиардер Владимир Лисин обеспечил до трех четвертей всех поступлений по налогам на доходы физических лиц (НДФЛ) с прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК) в России, сообщает РБК. Бизнесмен стал крупнейшим плательщиком подоходного налога с прибыли офшора – подконтрольной ему кипрской Fletcher Group Holdings.

Всего консолидированный бюджет Липецкой области за 2017–2019 гг. получал более 1 млрд руб. в год в среднем НДФЛ с прибыли КИК, что соответствует платежам НДФЛ с прибыли основного акционера Fletcher Group Holdings, уточнил источник РБК.

Лисин платит налог в Липецке по месту прописки. По данным ФНС на 1 сентября 2019 г., Липецкая область занимает второе место после Москвы по поступлениям по НДФЛ с сумм прибыли офшора. С начала года эти поступления в сводный бюджет Липецкой области и города Липецка составили 1,08 млрд руб. Это второй показатель после Москвы (1,95 млрд руб.). Консолидированный бюджет Липецкой области за девять месяцев 2019 г. получил 14,8 млрд руб. от НДФЛ, следует из данных местного управления Казначейства, т. е. Лисин обеспечил на данный момент по меньшей мере 7% поступлений региона по этой статье, отмечает РБК. «Ведомости» направили запрос представителю Лисина.

Близкий к бизнесмену собеседник «Ведомостей» пояснил, что информация о суммах НДФЛ, перечисленных в бюджет Липецкой области с прибыли КИК, является неполной, так как НДФЛ уплачивается не только с прибыли КИК, но и с других доходов физического лица. Совокупные налоговые платежи контролирующего лица по НДФЛ в 2019 г. сопоставимы с платежами в 2018 г. По его словам, заслуживает внимания тот факт, что эти платежи в бюджете Липецкой области на втором месте по объему после Москвы и существенно выше остальных регионов. «Возникает вопрос – является ли эффективным механизм КИК, если предприниматели не спешат декларировать доходы от этих компаний. Основной причиной видится тот факт, что возникает по сути двойное налогообложение», – отметил он.

Согласно данным НЛМК, Лисин является бенефициаром Fletcher Group Holdings Limited, которая владеет 81,4% акций комбината. Forbes оценивает состояние бизнесмена в 21,3 млрд руб. Он занимает вторую строчку рейтинга 200 богатейших бизнесменов России.