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Лисин перевел акции ПГК на контролирующую НЛМК компанию

Миллиардер Владимир Лисин перевел акции Первой грузовой компании (ПГК) на Fletcher Group Holdings, владеющую всеми его активами, включая НЛМК, следует из сообщения на сайте компании. Это должно облегчить выход российского железнодорожного оператора на рынки капитала.

UCL Holding перестала владеть 100% акций ПГК, такой же пакет теперь у Fletcher Group Holdings Limited. Лисину через Fletcher Group принадлежит около 81,4% НЛМК.

Консолидация акций ПГК в Fletcher Group Holdings повысит управляемость бизнеса, сообщил «РИА Новости» представитель ПГК. По его словам, данная сделка является продолжением реструктуризации владения транспортными активами группы.

В 2017 г. руководство UCL Holding (объединяет ПГК, UCL Port и Volgo-Balt Transport Holding) заявило о планах провести IPO транспортных активов и поиске потенциальных инвесторов. Генеральный директор ПГК Сергей Каратаев в апреле 2019 г. подтвердил, что компания планирует IPO и ждет условий, когда рынки капитала будут благоприятны для этого. Возможные сроки размещения топ-менеджер тогда не называл.

Российский Forbes оценивает состояние Лисина в $21,3 млрд, он занимает вторую строчку в рейтинге богатейших россиян.