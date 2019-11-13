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«Коммерсантъ»: проект дублера Щелковского шоссе отложили

Ведомости
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Структура Росавтодора, отвечающая за большинство федеральных дорог Центрального федерального округа, ФКУ «Центравтомагистраль», проводит тендер по выбору компании, которая займется «обоснованием инвестиций» по реконструкции Щелковского шоссе или строительству дублера, пишет «Коммерсантъ». 

Начальная цена контракта — 346 млн руб. Заявки учреждение начнет рассматривать 14 ноября. Как рассказала пресс-служба ФКУ, проектировщик, с которым будет заключен контракт, должен будет предоставить не менее трех сценариев. Завершение процедур планируется в середине 2021 г. 

Выбранный вариант должен быть спроектирован, для разработки проекта проведут отдельный тендер. О маршруте автодороги говорить преждевременно, заявил «Коммерсанту» пресс-служба Росавтодора. 

Как напоминает «Коммерсантъ», вопрос о расширении шоссе обсуждается с 2013 г. Росавтодор предложил построить дублер через лес, входящий в состав нацпарка «Лосиный остров». Поскольку на особо охраняемой природной территории строить нельзя, было решено сдвинуть границы нацпарка. Поручение об этом еще в текущем году давал премьер Дмитрий Медведев. Однако проект так и не был согласован. Последнее совещание в правительстве по этому вопросу прошло 1 ноября, рассказала пресс-служба Минприроды. Представитель вице-премьера Максима Акимова, курирующего вопросы транспортного строительства, заявил, что идет «ведомственная проработка проекта, на уровне вице-премьера вопрос еще не обсуждался».

В 2013-2014 гг., обращает внимание «Коммерсантъ», представители Росавтодора заявляли о том, что разработаны пять сценариев, в том числе реконструкция шоссе и дублеры. Как пояснила пресс-служба «Центравтомагистрали», ни один из проектов еще не проходил процедуру обоснования.

Минтранс Подмосковья отметил, что поддерживает «скорейшее решение вопроса». Как подчеркнуло ведомство, в правительство региона «поступает много обращений от жителей о транспортной ситуации на Щелковском шоссе».

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Политика
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Боливийский сенатор взяла на себя обязанности президента после отставки Моралеса

Ведомости
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Боливийский сенатор Жанин Аньес провозгласила себя исполняющей обязанности президента страны вместо ушедшего в отставку Эво Моралеса. Это произошло на заседании конгресса, передает Reuters. 

Как отмечает агентство, Аньес взяла на себя полномочия главы государства несмотря на отсутствие кворума. Сенаторы из левой партии Моралеса — «Движение к социализму» — бойкотировали заседание.

Моралес ушел в отставку 10 ноября после президентских выборов. По подсчетам избиркома, за Моралеса было отдано 46,9% голосов, а за лидера оппозиции Карлоса Меса – 36,7%. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50%. Если же лидер оторвался от кандидата, занявшего второе место, более чем на 10%, то ему необходимо набрать всего 40%. Избирком признал победу за Моралесом, хотя, по предварительным данным, разрыв был менее 10%. Меса не признал итоги выборов, в стране начались протесты.

12 ноября Мексика предоставила Моралесу убежище, объяснив это решение тем, что жизнь снявшего с себя полномочия лидера Боливии находится в опасности. В этот же день он прибыл в эту страну. Во время краткой пресс-конференции, которую дал Моралес, он заявил, что его жизнь действительно находилась под угрозой — «путчисты» якобы пообещали за его голову $50 000.

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Бизнес
Новости

Ozon раскрыл количество пользователей платной подписки

Ведомости
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Платной подпиской Ozon Premium с момента ее запуска в феврале воспользовались более 300 000 клиентов интернет-ритейлера Ozon. Об этом «Коммерсанту» сообщила пресс-служба компании.  

Эти клиенты сделали 6 млн заказов, рассказала она. Всего, по собственным данным на ноябрь, у Ozon 30 млн активных пользователей. 

Как рассказал директор по клиентскому сервису Ozon Станислав Кондратьев, сейчас каждый третий заказ у интернет-ритейлера делают пользователи с подпиской Premium. По его словам, самые популярные категории — товары для дома и детские товары, которые есть в заказах 70% клиентов. Покупатели из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурге и Краснодарского чаще всего пользуются Ozon Premium. В среднем пользователи подписки делают четыре-пять заказов в месяц, в каждом из них шесть-семь товаров, отметил Кондратьев. 

В начале февраля Ozon резко повысил тарифы на доставку покупок, отказался от бесплатных опций доставки и ввел подписку — Ozon Premium — на эту услугу. В марте, однако, онлайн-ритейлер вернул возможность бесплатной доставки. В настоящее время компания предлагает три вида подписки — на месяц (399 руб.), на полгода (999 руб.) и на год (1799 руб.). Они включают в себя, в частности, бесплатную доставку, специальные цены на товары, а также доступ к закрытым распродажам.

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Технологии
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Facebook объявил о запуске своей системы онлайн-платежей

Ведомости
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Facebook запускает собственную систему электронных платежей — Facebook Pay. Об этом сообщается в блоге социальной сети. »Люди уже используют платежи в приложениях [Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp], чтобы совершать покупки, а также жертвовать и отправлять друг другу деньги. Facebook Pay упростит эти транзакции», — отмечается в сообщении.

Для того чтобы активировать систему платежей, надо пройти на страницу настроек в приложении или на сайте Facebook. Сервис поддерживает большинство кредитных и дебетовых карт, а также PayPal, отмечает соцсеть. Пользователь может выбрать предпочтительный для него метод оплаты и каждый раз не вводить платежную информацию.

На этой неделе Facebook Pay заработает в США для определенных видов транзакций — переводов между пользователями мессенджера Facebook, пожертвований, покупок в игровых приложениях и приобретения билетов на мероприятия. Со временем опцией смогут пользоваться все большее количество людей, в том числе в Instagram и WhatsApp, подчеркивает Facebook. Более точные данные по этому поводу, а также по поводу запуска сервиса в других странах помимо США соцсеть не сообщает.

Летом этого года Facebook объявил о запуске своей криптовалюты — Libra, функционирование которой основано на технологии блокчейн. В октябре сначала PayPal, а затем Visa, Mastercard и eBay отказались от сотрудничества с проектом.

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Финансы
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S&P: слабые темпы роста экономики ограничат развитие рынка страхования в России

Ведомости
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Слабые темпы роста экономики России ограничат развитие российского рынка страхования, утверждается в докладе «Оценка отраслевых и страновых рисков страхового сектора: Российский сектор страхования иного, чем страхование жизни, агентства», подготовленном S&P Global Ratings. «Несмотря на прогнозируемый рост реального ВВП в среднем на уровне 1,3% в 2019 г., мы оцениваем такие темпы роста как недостаточные для обеспечения значительного развития сектора страхования иного, чем страхование жизни, поскольку эти показатели связаны», – поясняется в документе.

Давление на рост экономики и на рост российского сектора страхования (без учета рынка страхования жизни) помимо неблагоприятного инвестклимата и негативных демографических показателей оказывает также повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС), слабые темпы роста реальной зарплаты и неблагоприятные условия кредитования, отмечается в докладе. Негативно влияют на рынок страхования и задержки финансирования инфраструктуры, сложные условия ведения операционной деятельности для страховщиков, невысокие показатели экспорта на фоне замедления темпов роста мировой экономики из-за торговой войны США и Китая.

S&P прогнозирует низкие темпы роста страховой премии в 2019–2020 гг. Снижение может коснуться доходности инвестиций страховщиков по сравнению с пиковым уровнем в 2015–2016 гг., утверждается в документе. Положительное влияние при этом оказывают высокие, несмотря на снижение, показатели прибыльности и повышение качества регулирования, считают эксперты агентства. Они полагают, что перспективы роста рынка будут ограничены в сегменте автострахования в основном за счет усиления конкуренции, низкого уровня доходов, постепенной либерализации законодательства, регулирующего ОСАГО.

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Политика
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Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США

Ведомости
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Израиль экстрадировал в США подозреваемого в киберпреступлениях россиянина Алексея Буркова, пишет израильская газета The Jerusalem Post.

«В настоящий момент он находится под стражей в ожидании первичной явки в суд, которая состоится сегодня в 14.00 по местному времени (22.00 мск)», – уточнила ТАСС сотрудник пресс-службы минюста США Николь Навас-Оксман. Дело Буркова будет рассматривать федеральный суд Александрии в штате Вирджиния, добавила она.

Ордер на выдачу россиянина США был подписан 30 октября. В начале ноября защита Буркова подала апелляцию на это решение, сам задержанный просил отменить ордер. 10 ноября Высший суд справедливости Израиля отклонил его прошение.

Бурков был задержан в израильском аэропорту имени Бен-Гуриона 13 декабря 2015 г. Американские власти подозревают его в причастности к киберпреступлениям. Россия ранее также направляла в Израиль запрос на экстрадицию Буркова.

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Бизнес
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Минэнерго заявило о возможном срыве сроков запуска ТЭС в Краснодарском крае

Ведомости
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Строительство ТЭС «Ударная» в Тамани может быть завершено на год – два позже намеченного срока, сообщил журналистам заместитель министра энергетики Евгений Грабчак.

По его словам, дочернее предприятие «Ростеха» «Технопромэкспорт» (ТПЭ) пока не обратилось к ведомству с уведомлением о корректировке сроков возведения объекта. «Но с учетом того, что мы не видим активных строительно-монтажных работ, которые там, по идее, должны были бы проводиться, мы понимаем, что, скорее всего, сроки сдвинутся на год, полтора, два», – пояснил чиновник.

По словам замминистра, проблема связана с получением технических условий газоснабжения станции. Инвестор уже неоднократно обращался к министерству с просьбой о содействии, «но, по-видимому, там какие-то трудности до сих пор есть», добавил Грабчак.

Предполагается, что ТЭС «Ударная» будет построена между Анапой и Новороссийском, ее проектная мощность составляет порядка 500 МВт. Ее запуск был запланирован на апрель 2021 г. Стоимость проекта оценивалась в 51 млрд руб., но в ТПЭ сообщали, что сумма может измениться после официального утверждения технических решений. Пресс-служба ТПЭ подтвердила РБК возможность переноса сроков строительства.

В марте в Крыму были введены в эксплуатацию две новые теплоэлектростанции общей мощностью 990 МВт – Таврическая в Симферополе и Балаклавская в Севастополе, они обошлись в $1,1 млрд. Их строительством с 2014 г. также занималась ТПЭ, попавшая под международные санкции. На станциях установлены четыре газовые турбины, изготовленные «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ) немецкого концерна Siemens. Они были сделаны по заказу «Технопромэкспорта» и предназначались для ТЭС в Тамани. Но после передачи заказчику турбины модернизировали и установили на крымских электростанциях. Это вызвало международный скандал, поскольку концерн Siemens не хотел иметь ничего общего с возведением объектов в Крыму. Это прямо запрещено законодательством Евросоюза. Концерн пытался признать недействительными договоры на поставку турбин и требовал вернуть оборудование. Однако российские суды требования не удовлетворили.

Технологии
Новости

Dell планирует увеличить число женщин среди сотрудников до 50%

Ведомости
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Американская корпорация Dell Technologies Inc. поставила перед собой цель к 2030 г. увеличить число женщин среди сотрудников до 50%, сообщает Bloomberg. Помимо этого производитель компьютерной техники рассчитывает к 2030 г. также увеличить до 40% число женщин среди руководителей, а число афроамериканцев и латиноамериканцев – до 25% рабочей силы. Согласно данным компании, в феврале этого года женщины составляли 30,4% сотрудников Dell.

«Есть много вещей, которые бросают вызов миру прямо сейчас, и мы стремимся стать важным звеном в решении этих проблем», – заявила директор по корпоративной социальной ответственности Dell Кристина Фрейзер, назвав действия компании «коммерческим императивом».

Dell также сообщила, что к 2030 г. каждый продукт, покупаемый клиентом, впоследствии будет перерабатываться или повторно использоваться. Dell также сделает 100% упаковки техники пригодной для вторичной переработки. Более 50% продукции компании к 2030 г. будет производиться из переработанных или возобновляемых материалов, обещает Dell.

Dell является одной из немногих американских технологических компаний, запланировавших серьезные изменения в области кадров для создания более разнообразной рабочей силы. В июле Facebook заявила, что хочет удвоить в американском подразделении компании число женщин, афроамериканцев и латиноамериканцев среди сотрудников в последующие пять лет.

Ранее министерство труда США обвинило Dell в том, что компания платит женщинам и представителям этнических меньшинств более низкую зарплату, чем другим сотрудниках на аналогичных должностях. В сентябре этого года Dell потратила на решение проблемы $7 млн.

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Технологии
Новости

Суд обязал Championat.com удалить записи российских футбольных матчей

Ведомости
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Мосгорсуд обязал Championat.com (входит в Rambler Group) удалить видео трансляций футбольных матчей клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) по иску «Матч ТВ», следует из определения суда. Иск был подан юрлицом «Матч ТВ» – ООО «Национальный спортивный телеканал». Такое постановление вынесено в качестве ограничительных мер по иску о нарушении авторских прав.

В пресс-службе телеканала «Ведомостям» пояснили, что «Матч ТВ» имеет эксклюзивные права на трансляцию и «трепетно относится к использованию соответствующего контента». Телеканал намерен и дальше защищать свою интеллектуальную собственность. В пресс-службе подчеркнули, что «Матч ТВ» не пытается взыскать денежную компенсацию с Rambler Group. «На данном этапе мы просто хотим, чтобы нелегальное использование видеоконтента прекратилось», – отметил представитель телеканала.

В свою очередь пресс-служба Championat.com пояснила, что издание выступает партнером «Матч ТВ» по распространению контента и не получало от телеканала уведомлений о случаях нарушения условий договора. Также представитель издания добавил, что не ознакомился с иском от телеканала, поэтому не может комментировать его суть.

Это не первый судебный спор из-за размещения видеозаписей футбольных матчей на сайте Championat.com. Ранее «Телеспорт груп» в сентябре подала в Мосгорсуд иск к Rambler Group из-за 47 случаев нарушения авторских прав при трансляции чемпионата Италии по футболу. Телекомпания хотела взыскать с сайта Championat.com 235 млн руб. Иск был самым крупным в России по антипиратскому законодательству в интернете, но суд удовлетворил его только частично, взыскав с Rambler Group 1,4 млн руб., расходы по уплате госпошлины, а также расходы на оплату услуг нотариуса. Championat.com тогда удалил спорный контент.

Технологии
Новости

ФАС разрешила «Ростелекому» консолидировать 100% Tele2

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) разрешила «Ростелекому» купить 55% ООО «Т2 РТК холдинг» (работает под брендом Tele2), сообщается на сайте службы. В результате сделки доля «Ростелекома» в операторе будет увеличена до 100%.

Ранее, 11 ноября, газета «Коммерсантъ» сообщила об одобрении правительством схемы консолидации госоператором Tele2.

«Ростелеком» сейчас владеет 45% «Т2 РТК холдинга», еще 55% принадлежит Tele2 Russia Holding AB (50% у ВТБ, 40% – Invintel B.V., 10% – банку «Россия»). По информации источника издания, ВТБ подпишет договор о выкупе допэмиссии «Ростелекома» на 708 млн голосующих акций. Стоимость бумаг может составить около 56 млрд руб., отмечала газета. В свою очередь дочка «Ростелекома» – «Мобител» – и Tele2 Russia Holding AB заключат договор об обмене 10% обыкновенных акций «Ростелекома» на 10% долей в «Т2 РТК холдинге». Еще 45% «Т2 РТК холдинга» «Ростелеком» выкупит у Tele2 Russia Holding AB.

Сейчас доля Росимущества в «Ростелекоме» составляет 48,7% обыкновенных акций, ВЭБ.РФ – 4,29%, «Мобитела» – 10,49%, еще 36,5% находятся в свободном обращении.

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Финансы
Новости

Адвокат Дмитрия Ананьева опроверг отзыв у него гражданства Кипра

Ведомости
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Бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева нет среди россиян, которых власти Кипра решили лишить «золотых» паспортов, рассказал «Ведомостям» адвокат бизнесмена Сергей Ковалев.

«Эта информация не соответствует действительности. Никто к Дмитрию Ананьеву от властей Кипра с этим вопросом не обращался, он об этом узнал из прессы», – сказал адвокат. По его словам, в случае запуска подобной процедуры обладателя паспорта оповещают об этом. «Иначе этот процесс без уведомления заинтересованной стороны является неправильным и противозаконным», – пояснил Ковалев. «Никто к Дмитрию Ананьеву не обращался, не уведомлял о таком процессе», – добавил он.

Во вторник, 12 ноября, «Открытые медиа» со ссылкой на источники сообщили, что власти Кипра лишили Дмитрия Ананьева гражданства, полученного по программе для инвесторов. Представитель бизнесмена рассказывал о получении бизнесменом статуса резидента Кипра на заседании Арбитражного суда Москвы в феврале.

В четверг, 7 ноября, министр внутренних дел Кипра Константинос Петридис заявил о лишении 26 иностранцев гражданства страны. Речь идет о гражданах, которых власти других стран или Интерпол объявили в розыск. Среди 26 иностранцев – 9 россиян. Их имен министр не называл, но уточнил, что гражданство было получено ими с 2012 по 2017 г.

Хроника преследований российских бизнесменов

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Недвижимость
Новости

ФАС обязала Booking перестать требовать от отелей гарантии лучшей цены

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) обязала сервис бронирования Booking.com (юрлицо Booking.com B.V.) в течение месяца исключить из соглашений с российскими компаниями пункт о предоставлении лучшей цены, говорится в сообщении ведомства.

«Применение условий о паритете, в соответствии с которыми цена на размещение на любом ресурсе – онлайн и офлайн, включая ресурсы других агрегаторов, туроператоров и турагентств, не может быть ниже, чем на booking, приводит к ограничению, устранению конкуренции на рынке», – пояснила ФАС.

«Паритет цен – это уже антиконкурентная практика ведения бизнеса», – заявил «Ведомостям» вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников. Это привело к завышению комиссии для отельеров и увеличению стоимости услуг гостиниц для конечных потребителей, поскольку в нее включается плата, которую отель обязан выплатить платформе, пояснил Кожевников: если в начале работы сервиса комиссия была 15%, то сейчас – в борьбе за приоритетное размещение в поисковой выдаче – выходит за рамки 25% и выше.

В феврале общественная организация «Опора России» написала письмо руководителю ФАС Игорю Артемьеву. В нем она выразила обеспокоенность состоянием конкуренции на рынке бронирования отелей и попросила проверить деятельность Booking.com. В частности, в письме говорилось, что сервис, чья доля на рынке достигает 70%, навязывает невыгодные условия партнерства за счет доминирующего положения.

10 популярных мест по версии Airbnb

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