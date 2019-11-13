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«Коммерсантъ»: проект дублера Щелковского шоссе отложили

Структура Росавтодора, отвечающая за большинство федеральных дорог Центрального федерального округа, ФКУ «Центравтомагистраль», проводит тендер по выбору компании, которая займется «обоснованием инвестиций» по реконструкции Щелковского шоссе или строительству дублера, пишет «Коммерсантъ».

Начальная цена контракта — 346 млн руб. Заявки учреждение начнет рассматривать 14 ноября. Как рассказала пресс-служба ФКУ, проектировщик, с которым будет заключен контракт, должен будет предоставить не менее трех сценариев. Завершение процедур планируется в середине 2021 г.

Выбранный вариант должен быть спроектирован, для разработки проекта проведут отдельный тендер. О маршруте автодороги говорить преждевременно, заявил «Коммерсанту» пресс-служба Росавтодора.

Как напоминает «Коммерсантъ», вопрос о расширении шоссе обсуждается с 2013 г. Росавтодор предложил построить дублер через лес, входящий в состав нацпарка «Лосиный остров». Поскольку на особо охраняемой природной территории строить нельзя, было решено сдвинуть границы нацпарка. Поручение об этом еще в текущем году давал премьер Дмитрий Медведев. Однако проект так и не был согласован. Последнее совещание в правительстве по этому вопросу прошло 1 ноября, рассказала пресс-служба Минприроды. Представитель вице-премьера Максима Акимова, курирующего вопросы транспортного строительства, заявил, что идет «ведомственная проработка проекта, на уровне вице-премьера вопрос еще не обсуждался».

В 2013-2014 гг., обращает внимание «Коммерсантъ», представители Росавтодора заявляли о том, что разработаны пять сценариев, в том числе реконструкция шоссе и дублеры. Как пояснила пресс-служба «Центравтомагистрали», ни один из проектов еще не проходил процедуру обоснования.

Минтранс Подмосковья отметил, что поддерживает «скорейшее решение вопроса». Как подчеркнуло ведомство, в правительство региона «поступает много обращений от жителей о транспортной ситуации на Щелковском шоссе».