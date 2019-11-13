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Росстат оценил рост экономики России в III квартале ниже Минэкономразвития

Рост ВВП России в III квартале, по предварительной оценке Росстата, ускорился до 1,7% в годовом выражении. Это ниже оценки Минэкономразвития, которое ранее заявило о росте экономики на 1,9%.

Ускорению роста ВВП в III квартале способствовали промышленное производство, сельское хозяйство и оптовая торговля, которая перешла от сокращения к росту. По мнению Минэкономразвития, темпы роста экономики в IV квартале сохранятся приблизительно на уровне третьего. Это соответствует прогнозу министерства по росту ВВП в 2019 г. – 1,3%.

Теперь, чтобы рост ВВП по итогам года совпал с прогнозом Минэкономразвития, экономика должна вырасти в IV квартале на 1,9% в годовом выражении, указывает директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов. Это выглядит фантастически, более реальный прогноз – рост ВВП по итогам года на 1%, считает он.