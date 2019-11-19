Минюст предложил расширить доступ приставов к кредитным историям россиян

Проект Минюста также предполагает поправки в закон «О связи». В частности, приставы могут получить доступ к данным операторов – например, к информации о фактах передачи сообщений и совершения звонков. Это необходимо для того, чтобы узнать, нарушают ли взыскатели допустимую частоту общения с должниками. Приставы и на данный момент могут запрашивать у операторов данные о звонках должникам, но нередко получают отказы, говорится в пояснительной записке к проекту. «Внесение предложенных изменений не освободит ФССП от необходимости получения судебного акта, разрешающего истребовать у операторов связи сведения, относящиеся к тайне связи», – пояснили «Коммерсанту» в «Транстелекоме». В «Вымпелкоме» считают, что «необходимо проанализировать, насколько вопросы возврата просроченной задолженности соответствуют предмету регулирования».