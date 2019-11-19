Минюст предложил расширить доступ приставов к кредитным историям россиян
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) могут получить доступ к кредитным историям россиян, пишут газета «Коммерсантъ» и РБК со ссылкой на проект поправок в закон «О кредитных историях», разработанный Минюстом совместно с ФССП. В частности, приставов предлагается наделить правом получать по запросу дополнительные закрытые отчеты из бюро кредитных историй (БКИ). Сейчас это могут делать только Центробанк, нотариусы, следователи, суды и сами заемщики.
Сейчас закон «О кредитных историях» разрешает бюро передавать приставам титульную и основную части кредитного отчета. Там содержатся данные о гражданине, сумме и виде долга, сроках его погашения, совершенных платежах и наличии залогов. В законе не прописаны основания, позволяющие приставу запрашивать в БКИ кредитный отчет. Поправки Минюста предполагают, что пристав сможет запросить интересующую его информацию для того, чтобы проверить, не нарушались ли права гражданина при взыскании долга. Эта оговорка необходима, чтобы запросы в бюро поступали только по фактам проверок, пояснил РБК президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. Приставы получат полную информацию о заимодавцах и покупателях просроченной задолженности, подтвердил РБК представитель Минюста.
Проект Минюста также предполагает поправки в закон «О связи». В частности, приставы могут получить доступ к данным операторов – например, к информации о фактах передачи сообщений и совершения звонков. Это необходимо для того, чтобы узнать, нарушают ли взыскатели допустимую частоту общения с должниками. Приставы и на данный момент могут запрашивать у операторов данные о звонках должникам, но нередко получают отказы, говорится в пояснительной записке к проекту. «Внесение предложенных изменений не освободит ФССП от необходимости получения судебного акта, разрешающего истребовать у операторов связи сведения, относящиеся к тайне связи», – пояснили «Коммерсанту» в «Транстелекоме». В «Вымпелкоме» считают, что «необходимо проанализировать, насколько вопросы возврата просроченной задолженности соответствуют предмету регулирования».