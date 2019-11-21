«Коммерсантъ»: СК завел два новых уголовных дела о хищениях на «Восточном»
Следственное управление Следственного комитета по Амурской области в ноябре завело два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) при строительстве объектов космодрома «Восточный», сообщает «Коммерсантъ». Речь идет о хищении более 250 млн руб. при строительстве стартового комплекса для ракеты-носителя «Ангара».
По версии следствия, в 2018-2019 гг. руководители «Поволжского строительного предприятия» (ПСП), которое занималось строительством стартового комплекса, предоставили в Управление федерального казначейство (УФК) Татарстана ложные сведения об оплате по договорам аренды спецтехники с ООО «Трио-ВИС». УФК Татарстана перечислило ООО «Трио-ВИС» через ПСП 13,8 млн руб. Однако эти договоры на самом деле не исполнялись, считают следователи. Позже УФК Татарстана таким же образом перечислило через ПСП и Производственно-строительное объединение (ПСО) «Казань» еще 242,6 млн руб.
Пока подозреваемых и обвиняемых по этим уголовным делам нет, но в скором времени они могут появиться, уточняет «Коммерсантъ». Накануне в «ПСО "Казань"» прошли обыски. В пресс-службе компании газете подтвердили, что проверка проводилась в связи с расследованием уголовных дел о хищениях на космодроме.
Строительство космодрома «Восточный» началось в 2012 г. По данным Генпрокуратуры, в 2014–2018 гг. в рамках этого строительства было выявлено 17 тыс. различных нарушений, заведено 140 уголовных дел, а ущерб достиг 11 млрд руб.