«Коммерсантъ»: СК завел два новых уголовных дела о хищениях на «Восточном»

Пока подозреваемых и обвиняемых по этим уголовным делам нет, но в скором времени они могут появиться, уточняет «Коммерсантъ». Накануне в «ПСО "Казань"» прошли обыски. В пресс-службе компании газете подтвердили, что проверка проводилась в связи с расследованием уголовных дел о хищениях на космодроме.