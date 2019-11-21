РБК: власти хотят привлечь 1 трлн рублей от россиян на добровольную пенсию
Минэкономразвития рассчитывает, что россияне принесут в новую систему добровольных накоплений на пенсию («гарантированный пенсионный план», ГПП) около 1 трлн руб. в первый год ее запуска, пишет РБК со ссылкой на проект плана работы правкомиссии по экономическому развитию. Предложенный министерством целевой показатель будет обсуждаться на заседании комиссии в декабре.
Закон о гарантированном пенсионном плане должен быть принят к 1 июля 2020 г., говорится в документе. Новая система начнет действовать с 2021 г., сообщал ранее Минфин. Согласно проекту, добровольные пенсионные взносы россиян с 0,96 трлн руб. в 2021 г. увеличатся до 1,54 трлн руб. в 2022 г. (до 2,2 трлн руб. в 2023 г. и до 3 трлн руб. в 2024 г.).
Согласно прогнозу Минэкономразвития, ежегодный приток новых денег в негосударственные пенсионные фонды будет составлять 0,6–0,8 трлн руб. в 2022–2024 гг. Бюджет Пенсионного фонда России предусматривает взносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС) в 2022 г. на уровне 6,1 трлн руб. Ведомство ожидает, что на каждые 10 руб. взносов на ОПС будет приходиться 1 руб., привлеченный добровольно.
В конце октября Минфин обнародовал законопроект о гарантированном пенсионном плане (ГПП). Это новая государственная накопительная пенсионная система, которая придет на смену действовавшей в России до 2014 г. В эту систему можно будет перевести пенсионные накопления, замороженные в 2014 г. Минфин разрабатывал законопроект совместно с Центробанком. Главным отличием предлагаемой системы от ранее существовавшей является необходимость самостоятельно позаботиться о собственных пенсионных сбережениях. Ранее платеж работодателя делился на две части – 16% направлялось на выплату страховых пенсий (нынешним пенсионерам) и 6% – на накопления самого сотрудника. Однако в 2014 г. правительство решило направить на страховую часть пенсии и эти 6%.