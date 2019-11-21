РБК: власти хотят привлечь 1 трлн рублей от россиян на добровольную пенсию

В конце октября Минфин обнародовал законопроект о гарантированном пенсионном плане (ГПП). Это новая государственная накопительная пенсионная система, которая придет на смену действовавшей в России до 2014 г. В эту систему можно будет перевести пенсионные накопления, замороженные в 2014 г. Минфин разрабатывал законопроект совместно с Центробанком. Главным отличием предлагаемой системы от ранее существовавшей является необходимость самостоятельно позаботиться о собственных пенсионных сбережениях. Ранее платеж работодателя делился на две части – 16% направлялось на выплату страховых пенсий (нынешним пенсионерам) и 6% – на накопления самого сотрудника. Однако в 2014 г. правительство решило направить на страховую часть пенсии и эти 6%.