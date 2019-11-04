Финансы / Персональные финансы
Статья опубликована в № 4934 от 05.11.2019 под заголовком: Быстрей начать копить на пенсию

Минфин и ЦБ вернутся к идее индивидуального пенсионного капитала

Но произойдет это не раньше чем через 5–6 лет

Министерство финансов и Центральный банк не отказываются от идеи индивидуального пенсионного капитала (ИПК) – системы пенсионных накоплений, которую чиновники разрабатывали с 2016 г., но довести до воплощения так и не смогли. Вместо ИПК нынешней осенью гражданам предложили гарантированный пенсионный план (ГПП) – при его разработке использовались идеи ИПК, а начнет действовать система, как предполагается, в 2021 г.

«Мы не отказались от индивидуального пенсионного капитала, мы считаем, что это история нужная», – комментировал появление ГПП замминистра финансов Алексей Моисеев. «У нас не получилось сейчас реализовать ИПК, – выразил замминистра сожаление, – но было много полезных наработок, и нужно было уже предложить [какой-нибудь] продукт в части пенсионных накоплений». После серии дискуссий чиновники решили максимально быстро подготовить к реализации то, что уже сделано, объяснил он.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике