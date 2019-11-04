Минфин и ЦБ вернутся к идее индивидуального пенсионного капитала

Но произойдет это не раньше чем через 5–6 лет

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Максим Стулов / Ведомости

Министерство финансов и Центральный банк не отказываются от идеи индивидуального пенсионного капитала (ИПК) – системы пенсионных накоплений, которую чиновники разрабатывали с 2016 г., но довести до воплощения так и не смогли. Вместо ИПК нынешней осенью гражданам предложили гарантированный пенсионный план (ГПП) – при его разработке использовались идеи ИПК, а начнет действовать система, как предполагается, в 2021 г.

«Мы не отказались от индивидуального пенсионного капитала, мы считаем, что это история нужная», – комментировал появление ГПП замминистра финансов Алексей Моисеев. «У нас не получилось сейчас реализовать ИПК, – выразил замминистра сожаление, – но было много полезных наработок, и нужно было уже предложить [какой-нибудь] продукт в части пенсионных накоплений». После серии дискуссий чиновники решили максимально быстро подготовить к реализации то, что уже сделано, объяснил он.