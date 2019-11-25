Трассу Москва – Казань могут продлить до Владивостока

«Мы бы хотели, чтобы она [трасса] дошла до Владивостока. Когда это будет? Пока в планах на 2030 г. доехать до Екатеринбурга. Хотя уже через пару лет мы будет решать, куда пойдем дальше», – отметил он. Петушенко подчеркнул, что продление трассы до Владивостока будет зависеть от социально-экономического развития страны.