Трассу Москва – Казань могут продлить до Владивостока
Новая скоростная автотрасса Москва – Казань в перспективе может быть продлена до Владивостока. Об этом рассказал руководитель госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, передает ТАСС.
«Мы бы хотели, чтобы она [трасса] дошла до Владивостока. Когда это будет? Пока в планах на 2030 г. доехать до Екатеринбурга. Хотя уже через пару лет мы будет решать, куда пойдем дальше», – отметил он. Петушенко подчеркнул, что продление трассы до Владивостока будет зависеть от социально-экономического развития страны.
В конце октября источники, близкие к транспортному блоку правительства, рассказали «Ведомостям», что премьер Дмитрий Медведев окончательно одобрил строительство трассы Москва – Казань. По планам кабинета министров, трасса из Москвы до Владимира, как и обход Казани, будет построена до конца 2024 г., а срединный участок – к 2027 г. Информацию о том, что трассу планируется построить к 2027 г., на следующий день подтвердил вице-премьер Максим Акимов.
Правительство внесло трассу Москва – Казань в комплексный план развития и модернизации инфраструктуры еще в 2018 г. Изначально оно намеревалось построить магистраль протяженностью более 700 км и стоимостью 539 млрд руб. к 2024 г.