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Акимов подтвердил планы построить новую трассу из Москвы в Казань к 2027 году

Построить новую автомобильную трассу от Москвы до Казани планируется к 2027 г. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов, передает «Интерфакс».

«Эта новая этапность связана не с тем, что мы каким-то образом хотим растянуть себе "удовольствие" строительно-монтажных работ. Это связано с тем, что нам необходимо найти ресурсы на решение другой важной задачи – это приведение действующей трассы М-7 "Волга" в нормативное состояние или ее уширение по меньшей мере до трёхполосного исполнения там, где она имеет двухполосное», – сказал Акимов.

Ранее источники, близкие к транспортному блоку правительства, рассказали «Ведомостям», что премьер Дмитрий Медведев окончательно одобрил строительство дороги. По планам кабинета министров трасса из Москвы до Владимира, как и обход Казани, будет построена до конца 2024 г., а срединный участок – к 2027 г.

Правительство в прошлом году внесло трассу Москва – Казань в комплексный план развития и модернизации инфраструктуры. Оно намеревалось построить магистраль к 2024 г. Но затем обсуждение проекта зашло на новый круг. В частности, Минфин предлагал обойтись недорогой реконструкцией уже существующих дорог.