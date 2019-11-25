UniCredit представил самый пессимистичный прогноз по росту экономики России

Согласно глобальному прогнозу, в 2020 г. ВВП России вырастет только на 1,1% и на 1,4% – в 2021 г. Это транслируется в рост в общей сложности на 3,4% за три года, или 1,13% в среднем за год, отмечает РБК. Банк ожидает, что в III и IV кварталах 2020 г. российский ВВП снизится на 0,1 и 0,2% к предыдущему кварталу, что фактически будет означать техническую рецессию. Банк также прогнозирует, что курс доллара к рублю превысит 70 руб. с середины 2021 г.