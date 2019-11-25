Минтранс: решение продлить трассу Москва – Казань до Сибири возможно не раньше 2024 года
Минтранс примет решение о продлении высокоскоростной автодороги Москва – Казань до Сибири после 2024 г. Об этом сообщил директор департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса Григорий Волков, его слова приводит ТАСС.
«Сейчас мы рассматриваем [продление] до Сибири. В перспективе хотим дойти до Кузбасса. После [продления до] Урала Минтранс подготовит предложения о том, как [трассу] продлить до Кузбасса», – рассказал Волков. Он добавил, что планов продлевать трассу до Владивостока нет: «Там нет такой интенсивности, чтобы туда доводить дорогу. На Дальнем Востоке есть свои проекты, которые рассматриваются отдельно, но это не в рамках единого коридора».
Проект трассы Москва – Казань включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 г. В конце октября источники, близкие к транспортному блоку правительства, рассказали «Ведомостям», что премьер Дмитрий Медведев окончательно одобрил ее строительство. Трасса из Москвы до Владимира, как и обход Казани, будет построена до конца 2024 г., а срединный участок – к 2027 г. Общий объем финансирования оценивается в 730 млрд руб., говорил в начале ноября первый заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов.
Ранее предправления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил, что скоростная автотрасса Москва – Казань в перспективе может быть продлена до Владивостока. Когда это может произойти, он не уточнил. «Пока в планах на 2030 г. доехать до Екатеринбурга. Хотя уже через пару лет мы будет решать, куда пойдем дальше», – отмечал Петушенко. Он подчеркнул, что продление трассы до Владивостока будет зависеть от социально-экономического развития страны.