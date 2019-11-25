Минтранс: решение продлить трассу Москва – Казань до Сибири возможно не раньше 2024 года

«Сейчас мы рассматриваем [продление] до Сибири. В перспективе хотим дойти до Кузбасса. После [продления до] Урала Минтранс подготовит предложения о том, как [трассу] продлить до Кузбасса», – рассказал Волков. Он добавил, что планов продлевать трассу до Владивостока нет: «Там нет такой интенсивности, чтобы туда доводить дорогу. На Дальнем Востоке есть свои проекты, которые рассматриваются отдельно, но это не в рамках единого коридора».