Медведев прокомментировал предложения Минфина по инвестированию средств ФНБ
Премьер Дмитрий Медведев подтвердил ТАСС, что поддержал предложенные Минфином критерии инвестирования средств из фонда национального благосостояния (ФНБ). Деньги нужно начинать тратить постепенно, без ущерба для финансовой стабильности России, подчеркнул он.
Средства ФНБ будут предоставляться в режиме софинансирования. «Давать только определенную часть, которую еще нужно окончательно определить для этих целей, и только с гарантиями софинансирования из других источников», – рассказал Медведев. По мнению премьера, эти инвестиции могут быть эффективными для целого ряда крупных проектов, включая инфраструктурные и проекты в сфере создания новых промышленных производств.
О том, что Медведев одобрил подготовленные Минфином условия инвестирования средств ФНБ, в понедельник, 25 ноября, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники. По словам собеседников газеты, доля ФНБ в финансировании проекта не должна превышать 20%, сам инвестор должен вложить не менее 20%, а минимальная доходность вложений фонда должна быть на уровне ОФЗ.
Правительство сможет начать инвестировать средства ФНБ, когда его ликвидная часть превысит 7% ВВП. Произойти это должно в следующем году. По оценкам Минфина, в 2020 г. из ФНБ можно было бы вложить 1,8 трлн руб., в 2021 г. – 4,2 трлн.