Медведев прокомментировал предложения Минфина по инвестированию средств ФНБ

Средства ФНБ будут предоставляться в режиме софинансирования. «Давать только определенную часть, которую еще нужно окончательно определить для этих целей, и только с гарантиями софинансирования из других источников», – рассказал Медведев. По мнению премьера, эти инвестиции могут быть эффективными для целого ряда крупных проектов, включая инфраструктурные и проекты в сфере создания новых промышленных производств.