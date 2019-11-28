Орешкин предложил реформировать правкомиссию по экономическому развитию
Минэкономразвития предлагает расширить деятельность правительственной комиссии по экономическому развитию, дополнив ее направлением по обеспечению экономического роста, содействию реализации структурных реформ и координации макроэкономической политики. Для этого направления также должна быть сформирована отдельная подкомиссия. Министерство считает, что это позволит ускорить принятие решений по мерам для достижения экономического роста в 3%.
Подкомиссия займется формированием заключений об экономической ситуации, координацией макроэкономической политики, контролем за реформами и повышением эффективности госсектора экономики.
Ранее министр экономического развития Максим Орешкин предложил создать такую подкомиссию в письме вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову, писал РБК. Федеральный чиновник сказал изданию, что ее руководителем будет сам Орешкин.
Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции была создана в 2009 г. для борьбы с последствиями финансового кризиса. Сейчас ее возглавляет Силуанов.
ВВП России в прошлом году выросло на 2,3%. Минэкономразвития прогнозирует, что в 2019 г. темпы роста российской экономики замедлятся до 1,3% против 3% в среднем по миру.