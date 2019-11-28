Орешкин предложил реформировать правкомиссию по экономическому развитию

Минэкономразвития предлагает расширить деятельность правительственной комиссии по экономическому развитию, дополнив ее направлением по обеспечению экономического роста, содействию реализации структурных реформ и координации макроэкономической политики. Для этого направления также должна быть сформирована отдельная подкомиссия. Министерство считает, что это позволит ускорить принятие решений по мерам для достижения экономического роста в 3%.