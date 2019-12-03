Владелец Louis Vuitton потерял почти $2 млрд из-за угрозы пошлин США

Ранее американские власти сообщили, что могут ввести 100%-ый налог на французские товары. Это ответ на введение в этой стране нового налога на цифровые услуги для крупных компаний, что может коснуться Google, Apple, Facebook и Amazon. Торговый представитель США Роберт Латхайзер называл этот налог дискриминирующим американские компании.