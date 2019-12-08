МВФ и Киев договорились о новом кредите на $5,5 млрд

Зеленский в ходе разговора заявил, что его не устраивают текущие темпы экономического роста на Украине. «Мы совместно с нашими международными партнерами будем продолжать реформы, чтобы догонять наших соседей по уровню экономического развития и благосостояния», – подчеркнул он.