МВФ и Киев договорились о новом кредите на $5,5 млрд
Международный валютный фонд (МВФ) предоставит властям Украины новый кредит на $5,5 млрд сроком на три года. Об этом говорится в заявлении директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, опубликованном на сайте фонда.
Договоренности были достигнуты в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским, отметила пресс-служба украинского лидера. Президент рассказал Георгиевой о реформах, проводимых на Украине. «Руководитель МВФ высоко оценила экономические достижения новой власти и прогресс во внедрении реформ», – говорится в сообщении.
Зеленский в ходе разговора заявил, что его не устраивают текущие темпы экономического роста на Украине. «Мы совместно с нашими международными партнерами будем продолжать реформы, чтобы догонять наших соседей по уровню экономического развития и благосостояния», – подчеркнул он.
В ноябре министр финансов Украины Оксана Маркарова говорила, что Киев планирует закончить сотрудничество с МВФ в 2023 г., эта кредитная программа на $5,5 млрд должна стать последней. Об этом она заявила в интервью телеканалу «Громадське».