Посол Белоруссии рассказал о результатах переговоров Путина и Лукашенко
Делегации России и Белоруссии на переговорах в Сочи полностью согласовали проекты интеграционных дорожных карт по электроэнергетике и вопросам сотрудничества таможенных служб. Об этом рассказал посол Белоруссии в России Владимир Семашко, которого цитирует агентство «Белта». По его словам, несогласованными остаются восемь из 31 дорожной карты.
Вопросы, связанные с электроэнергетикой, обсуждались на встрече премьеров России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Сергей Румаса, сообщил Семашко: «Констатировали, что нашли развязку по дорожной карте по электроэнергии».
Президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе переговоров нашли решение сложной ситуации с сотрудничеством таможенных служб, продолжил посол. «Это был непростой вопрос», — подчеркнул он. Согласно договоренностям, до 1 июня 2020 г. стороны должны будут подготовить всю нормативную базу — и белорусскую, и российскую, а это сотни законодательных актов и десятки межправительственных соглашений, продолжил Семашко. Деталей он не раскрыл.
Кроме того, по словам посла, на переговорах российская и белорусская стороны нашли «развязки» по вопросам, касающимся ограничений на поставки продовольствия из Белоруссии в Россию, а также обсуди компенсации Минску из-за налогового маневра в нефтяной сфере. Цена поставок российского раза в Белоруссию должна быть согласована в ближайшие две недели, добавил Семашко. Накануне министр экономического развития России Максим Орешкин, участвовавший в переговорах, сообщил, что Минск и Москва серьезно сблизили позиции по нефти и газу.
Власти России и Белоруссии сейчас активно обсуждают вопросы интеграции. В Сочи 7 декабря состоялись переговоры Путина и Лукашенко, они продлились более пяти часов. Президенты не стали делать заявления по итогам встречи. Они договорились продолжить общение 20 декабря.