Посол Белоруссии рассказал о результатах переговоров Путина и Лукашенко

Кроме того, по словам посла, на переговорах российская и белорусская стороны нашли «развязки» по вопросам, касающимся ограничений на поставки продовольствия из Белоруссии в Россию, а также обсуди компенсации Минску из-за налогового маневра в нефтяной сфере. Цена поставок российского раза в Белоруссию должна быть согласована в ближайшие две недели, добавил Семашко. Накануне министр экономического развития России Максим Орешкин, участвовавший в переговорах, сообщил, что Минск и Москва серьезно сблизили позиции по нефти и газу.