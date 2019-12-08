В Минске возобновились протесты против интеграции с Россией
В центре Минска второй день подряд проходит несогласованная акций белорусской оппозиции, которая протестует против интеграции с Россией. Около часа дня по местному времени (совпадает с Москвой) на Октябрьской площади собралось несколько сотен человек, передает «Интерфакс».
Перед собравшимися выступили оппозиционные политики. Затем участники акции двинулись в сторону российского посольства, чтобы передать его сотрудникам резолюцию. Документ выражает протест против глубокой интеграции с Россией. В нем также говорится, что оппозиция не признает легитимность документов, которые могут быть подписаны по этому вопросу между Минском и Москвой.
Как передает ТАСС, некоторые протестующие пришли на акцию с националистскими бело-красно-белыми флагами, они скандируют «Живет Белоруссия!» и «Независимость». Информация о задержаниях не поступала, милиция призывает участников протеста разойтись, напоминая, что акция не согласована с властями.
Накануне на несогласованный протест в центре Минска вышло, по разным данным от 700 до 1000 человек. Акция прошла без задержаний. Протестующие заявили об угрозе независимости Белоруссии в случае интеграции с Россией.
В воскресенье, 8 декабря, отмечается 20 лет с момента, когда Россия и Белоруссия подписали договор о создании Союзного государства. Сейчас страны работают над углублением интеграции. Вопросы, связанные с этим процессом, 7 декабря обсуждались на переговорах президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи. Встреча лидеров двух стран продлилась более пяти часов. Президенты не стали делать заявление по ее итогам, они договорились встретиться снова 20 декабря.