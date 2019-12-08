В Минске возобновились протесты против интеграции с Россией

В воскресенье, 8 декабря, отмечается 20 лет с момента, когда Россия и Белоруссия подписали договор о создании Союзного государства. Сейчас страны работают над углублением интеграции. Вопросы, связанные с этим процессом, 7 декабря обсуждались на переговорах президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи. Встреча лидеров двух стран продлилась более пяти часов. Президенты не стали делать заявление по ее итогам, они договорились встретиться снова 20 декабря.