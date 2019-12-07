Переговоры Путина и Лукашенко продлились более пяти часов

По словам министра экономического развития России Максима Орешкина, который присутствовал на встрече, по итогам прошедших в Сочи переговоров количество спорных вопросов об интеграции уменьшилось. «Мы понимаем, как по большей части из них продвигаться вперед. Нам указания даны», — сказал Орешкин. Помимо него с российской стороны в переговорах участвовали первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, министр энергетики Александр Новак и другие.