Переговоры Путина и Лукашенко продлились более пяти часов
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые проходили 7 декабря в Сочи, длились пять с половиной часов. Первые два часа лидеры двух стран беседовали с участием членов делегаций, затем они продолжили общение тет-а-тет, передает «Интерфакс». Позже к беседе президентов присоединились премьеры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас и министры обеих стран.
После встречи Лукашенко покинул резиденцию «Бочаров ручей» без заявления для прессы. Путин также пока не комментировал итоги переговоров.
По словам министра экономического развития России Максима Орешкина, который присутствовал на встрече, по итогам прошедших в Сочи переговоров количество спорных вопросов об интеграции уменьшилось. «Мы понимаем, как по большей части из них продвигаться вперед. Нам указания даны», — сказал Орешкин. Помимо него с российской стороны в переговорах участвовали первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, министр энергетики Александр Новак и другие.
В следующий раз Путин и Лукашенко договорились встретиться 20 декабря. Переговоры состоятся в Санкт-Петербурге. Перед ними, по словам Орешкина, премьеры или президенты двух стран в случае необходимости могут созвониться или провести дополнительную встречу.