Политика

Переговоры Путина и Лукашенко продлились более пяти часов

Ведомости
Ведомости

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые проходили 7 декабря в Сочи, длились пять с половиной часов. Первые два часа лидеры двух стран беседовали с участием членов делегаций, затем они продолжили общение тет-а-тет, передает «Интерфакс». Позже к беседе президентов присоединились премьеры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас и министры обеих стран.

После встречи Лукашенко покинул резиденцию «Бочаров ручей» без заявления для прессы. Путин также пока не комментировал итоги переговоров.

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По словам министра экономического развития России Максима Орешкина, который присутствовал на встрече, по итогам прошедших в Сочи переговоров количество спорных вопросов об интеграции уменьшилось. «Мы понимаем, как по большей части из них продвигаться вперед. Нам указания даны», — сказал Орешкин. Помимо него с российской стороны в переговорах участвовали первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, министр энергетики Александр Новак и другие.

В следующий раз Путин и Лукашенко договорились встретиться 20 декабря. Переговоры состоятся в Санкт-Петербурге. Перед ними, по словам Орешкина, премьеры или президенты двух стран в случае необходимости могут созвониться или провести дополнительную встречу.

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